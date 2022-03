Torna l'appuntamento con Don Matteo - giunto alla sua tredicesima stagione - in onda da giovedì 31 marzo, su Rai 1, in prima serata. Si tratta di un capitolo cruciale per l'intera Serie TV, poiché - come era stato annunciato da diverso tempo - segnerà l'addio di Terence Hill dalle scene. A partire dal quarto episodio la sua tonaca verrà consegnata nelle mani di un altro attore, Raoul Bova, il quale interpreterà Don Massimo, il nuovo parroco di Spoleto al suo primo incarico.

Inoltre, questa nuova stagione vedrà, anche, il ritorno di alcuni personaggi, tra i quali: il comandante Anceschi - interpretato da Flavio Insinna - e la figlia Valentina - Emma Valenti.

Ritorneranno anche Marco Nardi (Maurizio Lastrico) e Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetti).

Anticipazioni prima puntata di Don Matteo 13

Don Matteo 13 debutta, durante il suo primo episodio, con una festa in onore dei 40 anni di sacerdozio del parroco della città di Spoleto. Il Maresciallo Cecchini (Nino Frassina) decide di occuparsi personalmente dei preparativi per la celebrazione, affiancato da Anna Olivieri e Marco Nardi, i quali si propongono di aiutarlo. I due sono rimasti in ottimi rapporti di amicizia, anche se i loro atteggiamenti lasciano intuire che tra loro ci possa essere altro.

Intanto, tornano in città anche altri personaggi: Sergio La Cava (Dario Aita) - il quale fa ritorno a Spoleto dopo essere uscito dal carcere - e il comandante Anceschi con sua figlia.

Quest'ultima, si ritrova a dover affrontare un momento molto difficile, poiché deve risolvere un dramma che la tormenta da diverso tempo e cerca di mantenere, in tutti i modi, il segreto con suo padre.

Una tragedia nel primo episodio di Don Matteo

Mentre tutti i personaggi si riuniscono per festeggiare i 40 anni di sacerdozio del parroco, succede qualcosa di imprevisto.

In particolare viene ritrovato il cadavere di una persona: si scopre che la vittima in questione era molto vicina a Don Matteo e la notizia lo sconvolge molto. I festeggiamenti, ovviamente, vengono interrotti e tutti cercano di risalire al colpevole.

Alla fine di diverse indagini, sarà proprio il sacerdote interpretato da Terence Hill a riuscire a risolvere brillantemente il caso.

La programmazione di Don Matteo 13

Per la tredicesima stagione di Don Matteo, sono previsti complessivamente 10 appuntamenti televisivi. Dopo la prima puntata, in onda appunto questo 31 marzo, la fiction proseguirà la propria messa in onda su Rai 1 in prime time ogni giovedì sera.

Ci sarà solo un'interruzione di una settimana, precisamente il 12 maggio a causa dell'Eurovision 2022, poi la serie tornerà regolarmente da giovedì 19 maggio, con anche una puntata che verrà trasmessa martedì 31 maggio e infine il finale di stagione è previsto per giovedì 2 giugno.