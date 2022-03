Nella serata di giovedì 31 marzo andrà in onda il primo episodio della tredicesima stagione di Don Matteo. C’è grande attesa per scoprire come proseguiranno le vicende degli abitanti di Spoleto. Nella prima puntata ci sarà un colpo di scena, perché Sergio uscirà dal carcere. Fra le novità, invece, ci sarà il ritorno di Flavio Anceschi. Anna e Marco, invece, saranno migliori amici e, nel frattempo, nel paese umbro verrà organizzata una festa per il prete, arrivato ai suoi quarant’anni di sacerdozio. Inoltre, il ritrovamento di un corpo senza vita rovinerà il clima allegro.

Don Matteo, trama 31 marzo: Sergio esce dal carcere

L’ultima puntata della dodicesima stagione di Don Matteo era terminata con una promessa, fatta da Anna a Sergio. A tal proposito, Olivieri aveva accompagnato in carcere il suo fidanzato e gli aveva detto che lo avrebbe atteso quando sarebbe uscito. Le anticipazioni del primo episodio della fiction Rai, intitolato: 'Il giorno perfetto', rivelano che il papà della piccola Ines uscirà dal carcere dopo avere scontato la sua pena. Purtroppo, al momento, non è chiaro se la storia d’amore fra Anna e Sergio continuerà o se la coppia prenderà strade diverse.

Don Matteo, puntata 31 marzo: Anceschi torna a Spoleto con Valentina

Nel frattempo, Anceschi tornerà dopo tanti anni a Spoleto.

L’ex collega di Cecchini, infatti, rientrerà in paese per stare vicino a Don Matteo, arrivato ai suoi quarant’anni di sacerdozio. A tal proposito, gli abitanti della cittadina umbra decideranno di festeggiare il prete. Flavio non sarà da solo, ma arriverà con sua figlia Valentina. Le anticipazioni del primo episodio della tredicesima stagione di Don Matteo rivelano che la giovane Anceschi avrà un segreto che non rivelerà a suo padre e riguarderà un trauma non risolto.

Don Matteo, episodio 31 marzo: Anna e Marco sono migliori amici

Inoltre, durante la nuova stagione della fiction di Rai 1, non mancheranno le vicende sentimentali di Anna e del suo ex Marco. Le indiscrezioni trapelate in rete sul primo episodio di Don Matteo rivelano che Olivieri e Nardi diventeranno migliori amici e si ritroveranno in sintonia.

La loro vicinanza, però, potrebbe anche rivelare che fra i due ex fidanzati ci sia ancora un sentimento. Al momento, non è chiaro ancora cosa accadrà ai due colleghi della caserma di Spoleto. Come di consueto, inoltre, nella puntata ci sarà un giallo da risolvere e, a tal proposito, i festeggiamenti per il parroco verranno rovinati dal ritrovamento di un corpo senza vita. La persona deceduta sarà qualcuno molto vicino al prete ma, al momento, non è nota l’identità della vittima. Non resta che attendere la serata del 31 marzo, per rivedere sul piccolo schermo la tredicesima edizione di Don Matteo.