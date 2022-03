C'è grande attesa per il ritorno in televisione di Don Matteo. La prima puntata della tredicesima stagione della fiction di Rai 1 verrà trasmessa sul piccolo schermo nella serata di giovedì 31 marzo. Durante il primo episodio ci saranno importanti novità per gli abitanti di Spoleto, perché saranno celebrati i quarant'anni di sacerdozio del prete. Inoltre, ci sarà un colpo di scena, perché Anceschi, dopo qualche anno, tornerà in Umbria con sua figlia Valentina, in occasione dei festeggiamenti per Don Matteo. Purtroppo, però, la giornata di festa verrà rovinata dal ritrovamento di un cadavere.

Don Matteo, anticipazioni 31/3: a Spoleto si festeggiano i quarant'anni di sacerdozio del prete

Don Matteo è molto amato dagli abitanti di Spoleto e i suoi concittadini gli vogliono bene e glielo dimostrano ogni giorno. Nella prima puntata della tredicesima stagione i parrocchiani organizzeranno una festa per celebrare il prete. Infatti, il sacerdote è arrivato a quarant'anni di servizio e, pertanto, verrà festeggiata tale ricorrenza. Le anticipazioni dell'episodio che andrà in onda in televisione giovedì 31 marzo rivelano che ci sarà grande fermento per preparare la festa e le persone care al prete vorranno stare vicino al sacerdote nell'occasione speciale.

Don Matteo, puntata 31/3: Anceschi torna con Valentina

Nella tredicesima stagione di Don Matteo, inoltre, ci sarà un gradito ritorno. Infatti, Anceschi arriverà a Spoleto, accompagnato da sua figlia Valentina. Nella prima puntata, che andrà in onda sul piccolo schermo nella serata di giovedì 31 marzo, Flavio deciderà di rientrare in paese per stare vicino al prete e presenziare ai festeggiamenti dei quarant'anni di sacerdozio.

Le indiscrezioni trapelate sull'episodio, inoltre, rivelano che Anceschi ha avuto un avanzamento di carriera ed è riuscito a diventare Colonnello.

Don Matteo, episodio 31/3: la festa viene rovinata dal ritrovamento di un corpo

Come ogni puntata, non mancherà un giallo da risolvere. Infatti, nel primo episodio della tredicesima stagione della fiction di Rai 1, a Spoleto verrà ritrovato un cadavere.

Purtroppo, la scoperta del corpo privo di vita rovinerà il clima di festa. Al momento, le anticipazioni non forniscono ulteriori dettagli sull'identità della persona deceduta. L'unica cosa certa è che i Carabinieri dovranno fare indagini e, come avvenuto nelle puntate precedenti, Don Matteo potrebbe essere un valido aiuto per Cecchini ed Anna per risolvere il giallo. Non resta che attendere la serata di giovedì 31 marzo per rivedere sul piccolo schermo la fiction di successo, giunta alla tredicesima stagione.