Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana Il Paradiso delle Signore, che racconta la vita, gli amori e i dolori di alcuni dipendenti di un centro commerciale di Milano. Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 28 marzo all'1 aprile 2022, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 15:55.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla discussione fra Salvatore e Marcello, sui piani di vendetta di Dante, sui problemi economici dei Brancia e sul triangolo amoroso formato da Stefania, Marco e Gemma.

Stefania lascia la redazione

Le anticipazioni de Il paradiso delle signore ci segnalano che Gemma deciderà di non rivelare alla sua famiglia di aver litigato con Stefania. Nel frattempo, quest'ultima rivelerà a Marco che la sorellastra è a conoscenza di tutto ciò che è successo a villa Guarneri. Più tardi, Stefania tenterà di dimostrare la sua buona fede agli occhi di Gemma decidendo di lasciare il suo posto di lavoro alla redazione in modo da stare lontana da Marco. Quest'ultimo lo verrà a sapere e confiderà a Flora di avere dei problemi con la fidanzata. Nel tentativo di riunificare la sua famiglia, Gemma proporrà ad Ezio di organizzare una cena a cui invitare Stefania e Marco. Dopo la cena a casa Colombo, il Sant'Erasmo andrà a trovare Stefania a casa sua, convinto che la giovane provi qualcosa per lui nonostante le sue obiezioni.

Dante trama contro Vittorio

Salvatore continuerà a fare dei progetti per una vita lontano da Milano. Marcello lo verrà a sapere e si sentirà tradito dall'amico. Per questo motivo deciderà di non presentarsi in caffetteria fino a quando Salvatore non gli spiegherà le sue ragioni, chiarendosi con lui. Flavia chiarirà alla figlia di non vedere di buon occhio la sua relazione amorosa con un cameriere.

Più tardi, la donna confiderà alla figlia che il marito Jean Paul l'ha lasciata e che le loro finanze versano in condizioni critiche. Nel tentativo di colpire Vittorio, Dante deciderà di boicottare la lotteria del pesce d'aprile, organizzata da sempre dal Paradiso. Più tardi, Romagnoli si impegnerà ad aiutare Beatrice a gestire un problema legato alla permanenza di Serena in collegio.

Umberto regalerà a Flora degli orecchini molto preziosi, spingendola a credere che il suo gesto sia dovuto ad un sentimento che lui prova per lei. Il rapporto fra Ludovica e Marcello inizierà a vacillare quando il giovane si renderà conto che la Brancia è sempre più vicina a Ferdinando. Dopo aver litigato con lei, Umberto tenterà di riappacificarsi con Flora, anche se la giovane non ne vuole sapere.