Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera napoletana 'Un posto al sole', che racconta la vita, gli amori e i dolori di alcuni condomini di un palazzo di Posillipo. Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 28 marzo al 1° aprile 2022, tutti i giorni su Rai 3 dalle ore 20:45. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sugli scontri fra Ornella e Riccardo, sui tentativi fatti da Viola e Patrizio per riavvicinare i loro genitori, sul momento difficile vissuto da Bianca e sulla volontà di Marina di aiutare Chiara.

Franco affronta Bianca

Le anticipazioni di 'Un posto al sole' ci segnalano che Ornella litigherà con Riccardo dopo averlo incontrato casualmente in ospedale. Più tardi, il dottor Crovi sarà costretto a rifiutare le indicazioni della dottoressa Bruni, scontrandosi nuovamente con lei. Nel frattempo, Viola e Patrizio tenteranno di organizzare una cena per fare riconciliare Raffaele ed Ornella. Bianca rimarrà vittima di una web challenge a scuola che la porterà a imbrattare le pareti dell'istituto. Dopo aver rischiato di venire scoperta dalla maestra, la bambina si chiuderà in se stessa, suscitando i sospetti di Franco. Quest'ultimo, infatti, deciderà di osservare il comportamento della figlia fino a scoprire che è lei la responsabile degli atti vandalici avvenuti a scuola.

Sconvolto dalla scoperta, l'uomo deciderà di affrontare la figlia, ma il loro confronto verrà interrotto da una visita inattesa.

Lara inganna nuovamente Chiara

Dopo essere rientrata a Napoli, Angela sarà costretta ad affrontare i problemi della sua famiglia che la porteranno ad avere un brutto litigio con Franco. Silvia informerà Guido che un suo collaboratore ha rubato qualcosa al Vulcano.

Nel tentativo di capire chi sia il ladro, Guido e Mariella decideranno di organizzare una trappola per Cotugno per capire se il colpevole è lui. Rossella soffrirà nell'assistere alla complicità professionale di Riccardo e Virginia. Inoltre, la giovane patirà moltissimo la decisione di Patrizio di lasciare Napoli per trasferirsi a tempo indeterminato in Spagna.

Marina scoprirà grazie a Filippo che Chiara sta per essere espropriata dall'albergo di famiglia. Furiosa, Marina deciderà di affrontare Ferri per scoprire i veri motivi che lo spingono a vendere un hotel storico come quello della famiglia Petrone. Nel frattempo, Chiara cadrà nuovamente nella trappola di Lara a causa della poco lucidità dovuta all'assunzione di droghe.

Ignorando l'opinione di Guido, Mariella deciderà di invitare Silvia e Giancarlo ad un pranzo insieme a loro. Michele rientrerà a Napoli e si renderà conto chiaramente che l'amante della moglie ha ormai preso il suo posto nella vita di Silvia.