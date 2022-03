Antonio Medugno, terminato il Grande Fratello Vip, si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa verso alcuni ex concorrenti.

Pian piano, secondo l'ex concorrente, starebbero cadendo le maschere. L'uomo ha affermato di essersi reso conto solo ora che tanti ex coinquilini, pur di provocare e farlo cadere, si sono attaccati a tutto. Ma a chi si riferisca in particolare il tiktoker napoletano al momento non è stato detto.

Medugno parla dopo il Gf Vip

Antonio Medugno si è fatto apprezzare dal pubblico del Gf Vip 6, nonostante la sua avventura non sia durata molto.

Entrato in corsa, è rimasto poche settimane nella Casa di Cinecittà. Ora che il reality, l'uomo è terminato è che ha avuto modo di vedere anche molti filmati, si sarebbe reso conto di come molti concorrenti si fingevano suoi amici per poi pugnalarlo alle spalle.

Evidentemente a Medugno qualcosa non deve essere piaciuto, visto che in un video su Tik Tok, solo pochi giorni fa, ha dichiarato: 'Se dovessi parlare, crollerebbe mezzo GF Vip". Successivamente Antonio ha spiegato che faceva riferimento alle maschere dei concorrenti che ora stanno cadendo.

Antonio asfalta gli altri gieffini: 'Solo dei leccac..o'

Insomma, ciò che ha visto nei filmati lo avrebbero toccato, tanto che oggi si è reso conto di come molte persone all'interno della Casa abbiano finto: "erano solo dei leccac..o".

Uno sfogo che Antonio Medugno ha voluto postare sui social. Proprio in una delle ultime Stories Instagram, Medugno ha dichiarato di aver visto dei video in cui veniva attaccato dagli altri gieffini per qualunque cosa, anche inesistente.

Medugno si sfoga dopo il Gf Vip: 'Ci si attacca a tutto pur di provocare'

Antonio si è dispiaciuto nel venire a conoscenza di tutte le manovre che sarebbero state fatte alle sue spalle dagli altri concorrenti, ma si è detto contento di aver finalmente scoperto con chi ha avuto a che fare nella Casa del Gf Vip.

Durante il reality alcune persone, a detta di Antonio, hanno solo voluto provocare. "Ci si attacca a tutto pur di provocare, di farmi cadere", si è sfogato l'ex gieffino, che ha poi aggiunto: "Per fortuna non ci sono riusciti“. Medugno comunque non ha svelato i nomi di questi concorrenti.

Di certo non si riferisce a Nathaly Caldonazzo, con la quale l'amicizia continua anche al di fuori del Gf Vip. Anche con Soleil il legame continua e i due si sono ripromessi di incontrarsi al più presto.