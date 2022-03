Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore, attualmente in onda su Rai 1, Marco si è avvicinato a Stefania Colombo. Infatti, Di Sant'Erasmo ha aiutato la sorellastra di Gemma a nascondersi, dopo avere appreso che sua mamma era viva. Le anticipazioni dell'episodio che andrà in onda sul piccolo schermo nel pomeriggio di martedì 5 aprile rivelano che il giornalista si confiderà con Roberto. A quel punto, Landi scoprirà che il collega si è preso una cotta per Colombo. Nel frattempo, Gloria si accorgerà che sua figlia è triste e la capo commessa riuscirà a tornare ad avere un rapporto di confidenza con Stefania.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 5/4: Marco dice a Roberto di avere una cotta per Stefania

I sentimenti fra Marco e Stefania sono cresciuti nel tempo e, nelle ultime settimane, i due giornalisti si sono sostenuti a vicenda. In particolar modo, Colombo e Di Sant'Erasmo hanno iniziato a scambiarsi confidenze riguardo il rapporto con i loro genitori e il fidanzato di Gemma ha dato consigli alla figlia di Gloria nella delicata vicenda che l'ha vista protagonista. Nell'episodio de Il Paradiso delle signore che verrà trasmesso in televisione il 5 aprile ci sarà un colpo di scena, perché Marco rivelerà a Roberto Landi di avere una cotta per Stefania.

Il Paradiso delle signore, trama 5/4: Stefania soffoca i suoi sentimenti per Marco

Se da un lato Marco Di Sant'Erasmo inizierà a non tenere soltanto per sé stesso le emozioni che prova per Stefania, dall'altro lato, la giovane Colombo tenterà di soffocare i suoi sentimenti per il compagno della sua sorellastra. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che la figlia di Ezio preferirà chiudere il capitolo Marco e nascondere il bacio che si è scambiata con il nipote di Adelaide, per non fare un torto a Gemma.

Nel frattempo, la cavallerizza dirà alle sue amiche che, a breve, il suo fidanzamento potrebbe essere ufficializzato.

Il Paradiso delle signore, puntata del 5/4: Stefania è triste per Marco

Nonostante i suoi sforzi di nascondere i sentimenti per il giornalista, Stefania inizierà a soffrire per amore. Infatti, nell'episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo nel pomeriggio di martedì 5 aprile, gli occhi della giovane Colombo faranno trasparire tristezza.

Lo stato d'animo della Venere non passerà inosservato agli occhi della capo commessa. A tal proposito, Gloria proverà a riavvicinarsi a sua figlia e, a quel punto, la giornalista si confiderà con sua mamma. Dopo avere rifiutato inizialmente una riappacificazione con sua madre, Stefania cambierà idea e fra le due donne inizierà a ritornare la sintonia che avevano avuto fin dal primo giorno che si erano conosciute nel negozio. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire se Marco e Stefania diventeranno una coppia.