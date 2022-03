Barù torna al centro del gossip dopo la fine del Grande Fratello Vip 6. Terminata l'esperienza nella casa di Cinecittà, dove ha stretto un legame di amicizia speciale con Jessica Selassié, il nipote di Costantino Della Gherardesca ha ripreso in mano le redini della sua vita.

I fan, però, continuano a sperare nel trionfo dell'amore con Jessica anche se in queste ultime ore si sono diffuse voci legate all'arrivo di una nuova fiamma nella vita di Barù. E, nel momento in cui queste indiscrezioni hanno preso il largo sui social, la ragazza si è ritrovata ricoperta di insulti e minacce sul web, al punto da sbottare.

Nuovo amore per Barù dopo la fine del Grande Fratello Vip e addio Jessica?

Nel dettaglio, dopo la finale del GF Vip, Jessica e Barù hanno intrapreso due strade differenti. I due si sono promessi di conoscersi meglio lontani dalle telecamere del reality show, ma a quanto pare ciò non sarebbe ancora accaduto.

E, in una recente intervista rilasciata a Verissimo, Barù ha ribadito a chiare lettere di non essere innamorato della principessina, bensì di provare una attrazione fisica nei suoi confronti e anche tanto rispetto e stima. Insomma, Barù ha ammesso molto candidamente di non essere interessato a costruire qualcosa di serio con la principessina vincitrice del Grande Fratello Vip, la quale continua a sperare nel lieto fine.

La presunta nuova fiamma di Barù insultata sui social e sbotta

Come se non bastasse, in queste ultime ore, si sono diffuse voci legate a una nuova fiamma che avrebbe fatto breccia nel cuore del nipote di Costantino Della Gherardesca. Come riportato da Amedeo Venza sui social, da un po' di giorni Barù si scambierebbe dei like con una giovane ragazza: si chiama Valeria e nella vita fa l'infermiera.

Ebbene, nel momento in cui in cui si sono diffuse queste voci legate a un possibile flirt tra Barù e Valeria dopo il GF Vip, ecco che i fan della coppia "Jerù" hanno cominciato a ricoprirla di insulti, con tanto di minacce che hanno spinto la ragazza a denunciare tutto pubblicamente.

'Sono reati molto gravi': la presunta nuova fiamma di Barù sbotta duramente sui social

"Minacce di morte, insulti, diffamazioni e messaggi privati: il tutto a causa della vostra lobotomizzazione a causa di un programma tv, tutto verrà reso pubblico", ha fatto sapere la ragazza sui social.

"Vi ricordo che le minacce, lo stalking, sono reati molto gravi e la mia persona non sarà lesa da esserini che non distinguono la realtà da programmi televisivi", ha scritto Valeria sul suo profilo Instagram, puntando il dito contro le persone che l'hanno insultata per questa presunta relazione con Barù dopo il GF Vip.