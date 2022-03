A pochi giorni dal gran finale del Grande Fratello Vip 6, il clima all'interno della casa continua a essere molto teso. Questa mattina 8 marzo, al risveglio post puntata serale, i concorrenti si sono ritrovati a commentare le ultime dinamiche che ci sono state in casa e, in particolar modo Barù, non ha perso occasione per sbottare contro Lulù, non accettando la richiesta della principessina di godersi questi ultimi giorni senza fare polemiche e discussioni.

Lulù e Barù ai ferri corti al GF Vip prima della finalissima

Nel dettaglio, a distanza ormai di appena sei giorni dal gran finale di questo Grande Fratello Vip 6, Lulù ha proposto ai concorrenti che sono ancora in gioco di deporre l'ascia di guerra e di godersi queste ultime giornate, senza litigare o fare discussioni che, a distanza di una settimana, verranno ricordate come inutili.

Una posizione chiara e netta quella della principessina, che vorrebbe non doversi ritrovare a discutere con i suoi compagni di gioco, a distanza di pochi giorni dalla finalissima. Eppure, la reazione di Barù non è stata delle migliori, dato che ha ammesso di non essere affatto d'accordo con la principessina.

'Godiamoci questi giorni in modo sereno': la richiesta di Lulù al Grande Fratello Vip

"Lasciamo da parte le cose brutte. Cerchiamo di goderci questi ultimi giorni in modo sereno. Quando usciremo da qui penseremo a queste cose dicendo: che stupidate che sono state e ci ricorderemo le cose belle", ha ammesso Lulù che vorrebbe così viversi queste ultime giornate di permanenza al GF Vip in assoluta tranquillità.

"Non sto dicendo vogliamoci bene, siamo migliori amici o facciamoci le coccole. Sto dicendo solo godiamoci questi giorni in modo sereno", ha aggiunto ancora la principessina che sperava in questo modo di trovare dalla sua parte anche gli altri concorrenti, ma così non è stato.

"Magari io voglio fare discussioni inutili. Io voglio fare gioco, strategie e discutere in questi ultimi giorni", ha subito sbottato Barù che si è schierato contro la presa di posizione della principessina al GF Vip.

Barù sbotta contro Lulù al GF Vip: 'Ora voglio rompervi io' (Video)

"E allora discuti con chi ti pare. Va bene, fai come desideri", ha aggiunto Lulù. "Siccome mi avete rotto i co... per mesi, adesso prima di andare voglio romperveli un po' io", ha chiosato Barù che a quanto pare sembra essere piuttosto agguerrito per questi ultimi giorni di permanenza in casa.

Cosa succederà a questo punto? Ci saranno nuovi confronti/scontri che metteranno i concorrenti l'uno contro l'altro? Lo scopriremo nel corso delle prossime giornate di permanenza in questo GF Vip 6.