Il Paradiso delle signore 6 prosegue con nuove avventure per le vicende dei protagonisti che ruotano attorno al magazzino della Milano degli anni Sessanta. Secondo quanto riportano le anticipazioni della soap di Rai 1, la puntata di martedì 29 marzo sarà molto importante per Stefania e Marco che inizieranno a farsi delle domande sulla loro situazione sentimentale. La figlia di Ezio lascerà la redazione, mentre il giornalista parlerà con Flora dei suoi dubbi sulla relazione con Gemma. Ci sarà spazio anche per Marcello che verrà a sapere per caso delle intenzioni di Salvatore di trasferirsi e rimarrà molto deluso.

Nel frattempo Dante continuerà a complottare contro Vittorio, mentre Beatrice riceverà una notizia inaspettata dal collegio in cui alloggia sua figlia Serena, ma potrà contare sull'aiuto di Dante.

Stefania rinuncia alla sua passione per togliere i dubbi a Gemma

La puntata de Il Paradiso delle signore 6 di martedì 29 marzo racconterà le vicende di Marco e Stefania che dopo aver condiviso i problemi familiari della ragazza si sentiranno più uniti che mai, anche se non riusciranno ancora ad ammetterlo. Stefania, infatti, continuerà a negare ogni interesse nei confronti del giornalista, tanto che per rassicurare Gemma della sua totale buona fede, deciderà di lasciare la redazione del Paradiso Market rinunciando alla sua più grande passione.

Marco, invece, si confiderà con Flora.

Marcello deluso da Salvatore: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 di martedì 29 marzo, Marco troverà in Flora una valida confidente e alla stilista parlerà dei suoi dubbi sul suo rapporto con Gemma. Il giornalista ammetterà di non provare più gli stessi sentimenti di un tempo per la figlia di Veronica.

Nel frattempo, Marcello scoprirà per caso che Salvatore vorrebbe trasferirsi per vivere il suo futuro con Anna al paese e questo non gli farà affatto piacere. Per Barbieri, infatti, oltre al dispiacere per la possibile lontananza del suo più grande amico, ci sarà la delusione per non essere stato informato di questo progetto.

Dante mira a rovinare la lotteria di Vittorio: anticipazioni puntata di martedì 29 marzo

Durante la puntata di numero 137 al Paradiso delle signore 6 ci sarà spazio anche per Dante che continuerà a tramare alle spalle di Vittorio. La prossima mossa dell'imprenditore italo-americano sarà quella di sabotare la lotteria del pesce d'aprile organizzata da Conti come ogni anno per il grande magazzino. Nel frattempo, Beatrice riceverà una notizia inaspettata dal collegio in cui alloggia sua figlia Serena e Dante si offrirà subito di aiutare la donna.