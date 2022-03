I colpi di scena nella casa del Grande Fratello Vip non mancano mai e, in queste ultime ore, a tenere banco sono le vicende della coppia composta da Barù e Jessica.

I due si sono ritrovati al centro dell'attenzione per il loro rapporto decisamente molto intenso che hanno costruito nel corso di questi mesi di permanenza in casa. Eppure, alcune frasi pronunciate negli ultimi giorni da Jessica, hanno mandato in tilt Barù, al punto da mettere in discussione questo rapporto.

E così, a pochi giorni dalla finalissima, la principessina si è ritrovata prima in lacrime e poi protagonista dell'ennesima lite con il suo "amico speciale".

Nuove tensioni nella casa del GF Vip tra Jessica e Barù

Nel dettaglio, la coppia composta da Jessica e Barù continua ad essere al centro delle dinamiche di questa sesta edizione del GF Vip, anche adesso che si avvicina la data della finalissima.

Il nipote di Costantino Della Gherardesca non ha nascosto la sua amarezza per alcune frasi di Jessica, che lo avrebbero ferito profondamente.

La principessina, infatti, ha accusato Barù di essere uno stratega e di aver fatto strategie nel corso di questi mesi, in modo tale da riuscire ad entrare nelle grazie del pubblico da casa.

Jessica scoppia in lacrime per Barù nella casa del GF Vip 6

Parole che hanno ferito moltissimo Barù, al punto che i due si sono ritrovati sul piede di guerra durante questi ultimi giorni trascorsi insieme sotto i riflettori del GF Vip.

Il colpo di scena è arrivato questa mattina, quando la principessina è crollata in lacrime proprio per questa situazione che si è venuta a creare con Barù.

Jessica, sfogandosi con la sua amica Manila Nazzaro, non è riuscita a trattenere le lacrime, lasciandosi andare così allo sconforto per questo clima di tensione che si è venuto a creare in casa con il suo amico speciale.

E pochi minuti dopo, Jessica si è ritrovata ad affrontare nuovamente la questione con Barù in giardino.

Nuova lite in casa tra Jessica e Barù: lui se ne va e la lascia sola (Video GF Vip)

Anche in questo caso, però, il clima tra i due non è stato affatto disteso, dato che nel bel mezzo del confronto, Barù ha ancora una volta ferito la principessina, ammettendo che a questo punto del gioco, non gliene frega più di tanto di stare a capire.

"Non te ne frega niente?", ha chiesto la principessina mentre cercava di confrontarsi con Barù e cercare così di mettere una pietra sopra a questi disguidi degli ultimi giorni.

"A questo punto non tanto, no", ha sentenziato Barù che poi si è alzato, voltando le spalle a Jessica e abbandonando il giardino.

Riusciranno a trovare un punto di incontro oppure no? Lo scopriremo nel corso delle prossime giornate.