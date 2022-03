La conoscenza nata al GFVip tra Jessica Selassié e Barù sembra essere arrivata ad un punto di non ritorno. Poco prima di pranzo, la Principessa ha cercato di capire perché il coinquilino si sia distaccato da lei da un giorno all'altro. Insofferente per la conversazione, il food blogger ha spiegato di essersi sentito ferito.

Lo sfogo della Principessa

Dopo la 47^ puntata del GFVip, qualcosa tra Jessica e Barù si è rotto. La Principessa, nel vedere il coinquilino distaccato e freddo nei suoi confronti, ha deciso di "affrontarlo". La diretta interessata ha raggiunto il food blogger mentre stava prendendo il sole in giardino.

A quel punto, Jessica si è detta dispiaciuta per la situazione che si è venuta a creare all'interno della casa di Cinecittà. Tuttavia, la 26enne ha ribadito che non è corretto farle il terzo grado solo per farle dire una cosa che non pensa.

Secondo la gieffina, il distacco di Barù è solo un pretesto per distaccarsi da lei nel modo più pulito. Delusa per quello che sta accadendo, la Principessa ha chiosato: "Ti ho dato tanto affetto, non capisco il tuo modo di analizzare ogni cosa che dico o faccio". Prima di concludere il suo sfogo, la diretta interessata si è domandata perché dopo due mesi e mezzo Barù nutre ancora dubbi su di lei.

La reazione del food blogger

Dopo avere ascoltato Jessica, Barù ha fornito la sua versione.

Senza peli sulla lingua, il food blogger ha sostenuto di esserci rimasto male per quanto detto dalla Principessa in Confessionale: "È stato messo in dubbio il mio carattere". Sulla base di quanto dichiarato, il gieffino ha ammesso che si è sentito ferito nel profondo ed è stato peggio che ricevere un insulto. Inoltre, il food blogger ha rivelato di non riuscire più a comprendere chi sia realmente Jessica in questo momento.

Le scelte fatte nell'ultimo periodo non sono state affatto di suo gradimento.

Infine, Barù si è alzato per andare a prendere dell'acqua. Una volta tornato in giardino, il diretto interessato ha lasciato intendere di non voler proseguire la conversazione.

I 'Jerù' inviano un aereo di supporto

Mentre i "vipponi" si trovavano in giardino, sulla casa di Cinecittà sono arrivati dei messaggi aerei.

Tra le varie dediche, ne è arrivata anche una per Jessica e Barù: "B fidati di J. Noi sappiamo". Il tutto è stato firmato dai Jerù (ship utilizzata dai fan della coppia).

La Principessa, nel vedere il messaggio ha ringraziato tutti i fan e ha commentato con dispiacere: "Purtroppo non si fida di me". A quel punto il coinquilino l'ha raggiunta e si è scusato per l'atteggiamento avuto nei suoi confronti. Barù ha ammesso che aveva bisogno di un segnale, nonostante sia chiara la sua posizione.

Jessica ha tagliato corto: "Per fortuna qualcuno si è accorto che sono vera".