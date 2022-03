Notte di tensione nella casa del GF Vip dove, in queste ultime ore, c'è stato un acceso scontro tra Barù e Lulù.

Questa volta, il nipote di Costantino Della Gherardesca ha dimostrato di essere particolarmente furioso nei confronti della principessina, dato che non ha gradito alcuni suoi atteggiamenti.

Il motivo? Lulù ha tolto gli abiti di Barù dall'asciugatrice, senza chiedergli nulla e scatenando così la sua ira, tanto da accusarla di essere irrispettosa nei confronti degli altri.

Tensione nella notte tra Lulù e Barù: scoppia la lite al GF Vip

Nel dettaglio, la notte appena trascorsa all'interno della casa del GF Vip è stata particolarmente tesa, in primis per Barù e Lulù.

Lui, dopo aver scoperto che la principessina ha tirato fuori i suoi indumenti dall'asciugatrice per far spazio ai suoi abiti, ha sbottato ed ha accusato Lulù di non avere rispetto per le cose degli altri.

"Dì scusa e basta", ha sbottato Barù contro la principessina, infastidito dal suo modo di fare e senza voler ascoltare le sue parole.

La reazione di Lulù non si è fatta attendere e visibilmente "spaventata" dalle urla del suo compagno di gioco, non si è fatta problemi a farglielo presente, ammettendo che non dovrebbe alzare la voce in quel modo nei confronti di una donna.

'Non si urla in questo modo, mi fai spaventare', sbotta Lulù contro Barù

"Ad una ragazza non si urla in questo modo. Senti il mio cuore: mi fai spaventare.

Un uomo che mi urla in questo modo, mi fai spaventare", ha sbottato la principessina ammettendo di far fatica anche a trattenere le lacrime, in quanto spaventata dal tono di voce di Barù.

"Tu non sai quello che mi è successo prima: degli uomini mi hanno urlato in questo modo e mi spaventa. Mi fai spaventare", ha continuato a sottolineare la principessina che non ha gradito il modo di fare del nipote di Costantino Della Gherardesca.

"Non me ne frega nulla", sbotta Barù dopo le critiche e le accuse di Lulù al GF Vip (Video)

"Hai ragione tu, non me ne frega nulla", ha sentenziato Barù dopo il rimprovero da parte della principessina che gli chiedeva di non alzare la voce nei suoi confronti e in generale verso le donne.

Insomma, la situazione tra i due è letteralmente sfuggita di mano ad entrambi, in particolar modo alla principessina Selassié che non ha risparmiato un pesante attacco nei confronti del suo compagno di gioco al Grande Fratello Vip.

Alla luce di questo scontro, Jessica ha preferito tirarsi fuori dalla lite: la principessina non si è schierata in difesa di sua sorella Lulù ma neppure contro Barù, preferendo quindi non intromettersi in questo scontro tra due persone che sono entrambe importanti per lei in questo GF Vip 6.