Nervi tesi nella casa del Grande Fratello Vip e, in queste ultime ore, Barù ha perso le staffe nei confronti di Lulù.

Il nipote di Costantino Della Gherardesca non ha affatto gradito il modo di fare della principessina, che ha tolto alcuni suoi abiti dall'asciugatrice per lasciare spazio ai suoi vestiti. Ebbene, tra gli abiti che sono stati "fatti fuori" da Lulù vi erano anche quelli di Barù che non l'ha presa per niente bene ed ha accusato la principessina di non avere rispetto della roba degli altri.

Scoppia la lite tra Barù e Lulù nella casa del Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, il clima all'interno della casa del GF Vip è tornato ad essere particolarmente teso nel momento in cui Barù ha fatto l'amara scoperta sui suoi abiti che erano stati tolti dall'asciugatrice.

Consapevole del fatto che, l'artefice di quel gesto fosse proprio Lulù, il nipote di Costantino Della Gherardesca non si è fatto problemi ad andare ad affrontarla e tra i due è scoppiata una lite.

Barù ha così affrontato la principessina, ammettendo di essere deluso dal gesto che aveva fatto nei suoi confronti e ricordandole che all'interno della casa di Cinecittà bisogna comunque portare rispetto nei confronti degli altri abitanti.

'Non hai rispetto', sbotta Barù contro la principessina (Video GF Vip)

Lulù in un primo momento è rimasta "senza parole", quasi senza riuscire a capire il motivo delle lamentele da parte di Barù, che tuttavia è stato ancora più chiaro ed ha ribadito il concetto del rispetto, quasi a sottolineare il fatto che Lulù non sia rispettosa degli altri.

"Non c'è discorso Lulù, dì scusa e basta. Non hai rispetto per le robe degli altri", ha sentenziato Barù che è rimasto fermo sulle sue posizioni, incuranti delle affermazioni di Lulù che in tutti i modi cercava di fornire la sua versione dei fatti su quanto fosse accaduto.

Tra i due, quindi, è scoppiata un'accesa lite sotto i riflettori della casa del Grande Fratello Vip e la principessina ha ammesso di far fatica a trattenere le lacrime, in quanto spaventata dalle urla di Barù che avrebbe alzato un po' troppo la voce nei suoi confronti.

Jessica si tira fuori dalla lite tra Barù e Lulù al GF Vip

L'accaduto, successivamente, è stato commentato anche dagli altri concorrenti che hanno avuto modo di assistere a tale scena.

Manila ha spezzato una lancia in difesa di Lulù, sostenendo che non le si può dire che sia una di quelle persone che non fa nulla all'interno della casa del Grande Fratello Vip, dato che sarebbe particolarmente attiva.

Jessica, invece, ha preferito tirarsi fuori da questa lite: la principessina non si è schierata in difesa della sorella ma neppure contro il suo "amico speciale" Barù.