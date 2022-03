Scherzi notturni nella casa del Grande Fratello Vip. Soleil Sorge, in queste ultime ore, si è resa protagonista di uno scherzetto ai danni della sua ex nemica Delia Duran.

L'ex protagonista di Uomini e donne ha spaventato la moglie di Alex Belli nel cuore della notte e, secondo il racconto e la versione dei fatti di Manila Nazzaro, la sua reazione non sarebbe stata delle migliori, dato che avrebbe sbottato contro Sorge.

Soleil terrorizza Delia nella notte al Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, durante la notte tra il 5 e il 6 marzo, Soleil Sorge ha scelto di indossare una parrucca dai lunghi capelli neri e di "terrorizzare" i suoi compagni di gioco nel cuore della notte.

Tra le vittime di questi scherzi c'è stata anche Delia Duran.

La moglie di Alex Belli è stata svegliata a tradimento dalla giovane influencer e, nel momento in cui l'ha vista conciata in quel modo, non ha trattenuto la sua paura.

La confessione di Manila Nazzaro su Delia e Soleil (Video GF Vip)

Delia si è visibilmente spaventata, emettendo anche un urlo in casa che non è passato inosservato.

La mattina, al risveglio, Delia ha commentato quello che è accaduto durante la notte all'interno della casa del GF Vip e Manila Nazzaro le ha svelato che avrebbe mandato a quel paese Soleil Sorge.

"Hai detto fan... stavo dormendo. Tu sei saltata" ha esclamato Manila, che ha riportato quelle che sarebbero state le frasi di Delia contro Soleil Sorge, anche se la modella non ricorda nulla.

"Non mi ricordo. Si mi sono spaventata, ma non so cosa ho detto" ha rivelato Delia Duran senza nascondere di essersi spaventata.

"Dopo che se ne è andata, hai detto: cavolo, non avete niente da fare?" ha aggiunto ancora Manila Nazzaro, sicura del fatto che Delia abbia mandato a quel paese Sorge.

In attesa di scoprire qual è la verità dei fatti e se davvero Delia Duran ha perso le staffe nei confronti di Soleil, così come sostiene Manila Nazzaro, nel corso della notte c'è stato spazio anche per le vicende della coppia composta da Jessica e Barù.

Jessica e Barù in intimità: i due passano la notte nella capanna al GF Vip

Jessica e Barù si sono ritrovati a trascorrere un momento di intimità insieme, nascosti nella capanna che hanno costruito nella zona soggiorno della casa.

Jessica e Barù, lontani da occhi indiscreti, si sono appartati per un po' di tempo in questa "tenda-capanna", dove hanno avuto modo di stare lontani dalle telecamere.

Cosa è successo all'interno della capanna? Questa mattina, al suo risveglio, la principessina non ha fornito tanti dettagli sulla notte trascorsa con il suo amico speciale, limitandosi a dire che hanno avuto modo di chiacchierare e che è stata molto bene con lui.