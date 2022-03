Nella sera di sabato 5 marzo i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno partecipato a un party organizzato dagli autori del reality.

Per tutta la serata Jessica Selassié e Barù sono sembrati essere più vicini del solito. Durante una chiacchierata confidenziale, il food blogger ha chiesto alla Principessa di non stare sempre sulla difensiva, poi le ha chiesto di non essere "usato" per passare il televoto.

Le parole del food blogger

Nel pomeriggio di sabato, Jessica aveva sollevato dubbi sull'atteggiamento di Barù. La ragazza aveva ipotizzato che il "nobile" fosse vicino a lei per arrivare in finale.

Durante il party organizzato dagli autori, però, i due concorrenti si sono ritrovati più vicini che mai.

Tra una coccola, un abbraccio e un bacio sul collo, il nipote di Costantino Della Gherardesca ha chiesto alla Principessa di non essere sempre sulla difensiva: "Non usare questa corazza".

A quel punto Jessica - guardando negli occhi il coinquilino - ha cercato di stuzzicarlo. Imbarazzato, il food blogger ha cominciato a parlare delle nomination della precedente puntata: dal momento che la 26enne si trova al televoto, Barù si è detto sicuro che uscirà Miriana e non lei, poi ha aggiunto: "Non mi puoi usare come veicolo per salvarti".

La replica della Principessa

A quel punto Jessica ha precisato di non avere alcun bisogno di creare una finta relazione al GFVip.

La ragazza ha ricordato infatti che dall'inizio del Reality Show si è sempre messa in discussione e si è mostrata senza filtri ai telespettatori. Dunque, non ha bisogno di fare strategie per essere votata. Poi Jessica ha spiegato a Barù che non le servono le sue attenzioni per rimanere nella casa.

Personalmente questi 2 incuriosiscono troppo .

Le loro parole non corrispondono ai fatti

👀🍿👀🍿questa serietv non deve finire #GFVIP pic.twitter.com/RXIAHB0tnZ — Crazysweet (@RossellaMaienza) March 6, 2022

Al momento di andare a dormire, la Principessa - con la complicità della sorella Lulù e Soleil - ha costruito una capanna per stare in disparte con Barù.

Una volta all'interno, l'uomo avrebbe confidato di avere una specie "paura" a trovarsi lì assieme a lei. Jessica con malizia ha chiesto al coinquilino di cosa avesse paura e lui ha prontamente replicato: "Di te".

Jessica e Barù: la situazione

Non è chiaro cosa sia accaduto nella capanna tra Jessica Selassié e Barù. Probabilmente l'argomento sarà affrontato da Signorini nel corso della puntata di lunedì 7 marzo.

Nonostante i due sembrino viaggiare su due binari differenti, sembra che qualcosa si stia muovendo. Jessica non ha mai nascosto di essere attratta dal coinquilino. Lui ha invece sempre dichiarato di non voler intraprendere una relazione sotto i riflettori.