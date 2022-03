Durante la finale del GFVip, in onda lunedì 14 marzo, Alfonso Signorini ha chiamato in studio Ilary Blasi. Il conduttore ha passato il testimone dal suo Reality Show all'Isola dei Famosi. Durante la breve chiacchierata, il conduttore ha chiesto alla collega cosa ci fosse di reale sulla presunta crisi con Francesco Totti. Anziché rispondere, la conduttrice romana ha deciso di glissare il quesito.

La smentita dei coniugi

In seguito ai rumor lanciati sulla coppia Blasi-Totti, i due coniugi avevano deciso di smentire. In particolare, Ilary aveva postato un breve video su Instagram in cui compariva a cena con l'ex calciatore e i figli.

Poco dopo, anche Totti aveva smentito la crisi coniugale: "Vorrei dire che sono fake news". Inoltre, l'ex capitano della A.S. Roma aveva chiesto rispetto visto che c'erano di mezzo dei minori.

Sebbene la coppia abbia smentito i pettegolezzi, i Gossip si sono raddoppiatti. Le varie testate giornalistiche hanno anche ipotizzato i nomi dei nuovi presunti partner di Ilary Blasi e Francesco Totti.

La 'non risposta' di Blasi

Arrivata nello studio del GFVip, Signorini ha cercato di indagare sulla presunta crisi della 40enne con l'ex calciatore. Il conduttore ha domandato: "A proposito di coppie e di triangoli, vuoi dirmi qualcosa?" Poi, il diretto interessato ha aggiunto: "Leggo che sei separata e vuoi divorziare".

Infine, il direttore del settimanale Chi ha ironizzato su Alex Belli: "Se vuoi posso prestarti lui, è sempre pronto all'amore libero".

A quel punto Ilary Blasi ha risposto a modo suo, ma senza confermare o smentire la crisi con Francesco Totti: "Dovresti essere informato tu..." Poi, la conduttrice ha ironizzato: "Comunque sì, dicono che sono separata in casa e devo divorziare..."

Per quanto riguarda Alex Belli, la diretta interessata ha replicato che un uomo come lui non lo vorrebbe neanche da mettere come tappetino davanti alla porta di casa.

In un secondo momento, la stessa Blasi ha precisato all'ex gieffino che stava scherzando.

La versione di Alex Nuccetelli

Mentre Ilary Blasi continua a non confermare o smentire i pettegolezzi di gossip, Alex Nuccettelli (amico di Francesco Totti) ha sostenuto che i due coniugi stanno insieme da oltre 10 anni. Dunque, non ci sarebbe nulla di male se avessero deciso di intraprendere relazioni extra-coniugali.

Il diretto interessato ha ribadito che Francesco e Ilary sono essere umani come tutti, quindi anche loro possono vivere degli alti e bassi.

Infine, Nuccetelli ha precisato che non devono essere terze persone a decidere quando un matrimonio sta per giungere al capolinea: "Se lui o lei volessero avere altre relazioni ma continuare a stare insieme, chi può dire che non deve essere così?"