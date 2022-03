Lo sceneggiato Il Paradiso delle Signore 6 viene trasmesso alle ore 15:55 sulla prima rete Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay.

L'arrivo di Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) a Villa Guarnieri non è stato una passeggiata, almeno inizialmente, per la giovane stilista del grande magazzino milanese. Qualche attrito con la contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) non è mancato, forse perché la donna ha sempre avuto la sensazione che Flora le stesse nascondendo qualcosa. La giovane Ravasi, intenzionata a far luce sulla morte del padre Achille (Roberto Alpi), ha iniziato a indagare a proposito e, soprattutto grazie al supporto di Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentino), ha scoperto l'implicazione della contessa nella faccenda.

Nonostante ciò, la stilista ha poi preferito non denunciare Adelaide, ma non è detto che gli attriti tra le due donne si siano conclusi definitivamente, in quanto entrambe nutrono dei sentimenti per il commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi).

La notte di passione tra Flora e Umberto

L'assenza di circa un mese della contessa Adelaide da Villa Guarnieri, a causa della fuga della donna perché ricercata dall'Interpool, ha fatto sì che il rapporto tra Flora e Umberto divenisse sempre più profondo.

Nel corso dell'episodio de Il Paradiso delle Signore 6 andato in onda il 16 febbraio, Flora si è risvegliata notando che Umberto, col quale ha trascorso la notte, non si trovava al suo fianco. La passione tra la stilista e il commendatore era, quindi, esplosa la sera precedente.

Guarnieri senior si era alzato presto perché pensieroso perché l'assenza della contessa dalla Villa proseguiva oramai da un po' e, come se non bastasse, non si avevano notizie della donna.

La passione tra Umberto e Adelaide potrebbe riemergere e Flora può ingelosirsi

Sebbene tale parentesi passionale tra la giovane Ravasi e il padre di Marta Guarnieri rimarrà, almeno per il momento, l'unica, la stilista parrà avere qualche difficoltà a etichettarla come un fugace flirt.

La figlia di Achille, difatti, durante l'episodio che andrà in onda il 23 marzo, confesserà al commendatore Umberto di essersi innamorata di lui. Ma Guarnieri senior, più che ricambiare il "Ti amo", preferirà assicurarsi che tale rivelazione non giunga alle orecchie della cognata.

Tale preoccupazione di Umberto potrebbe lasciar intendere che lo stesso nutra ancora dei sentimenti profondi nei riguardi della contessa e, adesso che Adelaide sembra non doversi preoccupare più di problemi giudiziari, tra i due potrebbe riemergere la passione.

Se tale ipotesi dovesse concretizzarsi, le probabilità che la gelosia di Flora raggiunga livelli elevati saranno alte.