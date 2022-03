Katia Ricciarelli ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi nella quale la soprano è tornata a parlare dell'esperienza vissuta al GFVip 6. Senza peli sulla lingua, la 76enne ha puntato il dito contro alcuni ex coinquilini. A finire nel mirino di Katia, sono state Manila Nazzaro, le sorelle Selassié e Miriana Trevisan.

'Penso di meritare rispetto'

Katia Ricciarelli è stata eliminata dal GFVip a poche puntate dalla finale. La diretta interessata, in un'intervista, si è tolta qualche sassolino dalla scarpa su alcuni suoi ex compagni d'avventura.

Senza giri di parole, la soprano ha affermato: "Mi ha deluso Manila, perché avremmo dovuto chiarirci da persone adulte". L'ex gieffina si è poi detta delusa anche dall'atteggiamento ostile di Miriana Trevisan: "Penso di meritare rispetto". A tal proposito, Katia ha spiegato di avere messo un muro con la showgirl perché ha sentito venire a meno il rispetto reciproco. Nel momento in cui Trevisan è partita in quarta contro di lei, anche Ricciarelli si è comportata allo stesso modo. La cantante lirica ha ammesso di non avere avuto problemi ad uscire dal gioco poco prima della finale. Il motivo? Vincere sarebbe stato bello, ma all'interno della casa di Cinecittà sentiva un clima pesante: "Il gioco si stava incattivendo".

Dunque, Katia non voleva più convivere con persone che non si trovava bene.

La frecciatina alle sorelle Selassié

All'interno della casa più spiata d'Italia, il rapporto tra Katia Ricciarelli e le sorelle Selassié (Jessica, Clarissa e Lulù) è sempre stato caratterizzato da alti e bassi. Nell'ultimo periodo, però, è arrivato ad un punto di non ritorno.

Al magazine diretto da Signorini, la cantante lirica ha sostenuto che le Principesse sono troppo legate alla cura dell'immagine: "Troppa esteriorità e poca interiorità". Tra le tre sorelle, Katia sembra non provare una particolare simpatia per Lulù: "Una bambina capricciosa, mai cresciuta e a volte velenosa". Secondo la soprano, l'unica cosa bella da ricordare della 23enne al GFVip è stata la relazione con Manuel Bortuzzo.

Il percorso di Katia al GFVip

Al Reality Show di Canale 5, Katia Ricciarelli aveva instaurato un bellissimo rapporto con Soleil Sorge e Davide Silvestri. In merito a quest'ultimo, la soprano lo aveva nominato per mandarlo in finale.

Secondo Katia, Davide è uno dei potenziali vincitori del programma. La presa di posizione di Ricciarelli era stato uno motivi per cui si era interrotta bruscamente l'amicizia con Manila Nazzaro. L'ex Miss Italia ci era rimasta male per essere stata scartata dalla sua amica solo ed esclusivamente per un fatto d'età.