In occasione della riffa benefica organizzata da Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) per Natale 2021, Gloria Moreau (Lara Komar) ha fatto un'offerta parecchio sostanziosa. La capo commessa ha potuto vestire i panni dell'aristocratica filantropa, in occasione delle festività natalizie, grazie al suo ingente patrimonio derivante dal fatto che la stessa sarebbe una ricca ereditiera. Essendo l'organizzatore dell'evento benefico, a Vittorio non sarà passata inosservata la donazione della sua dipendente e, a seguito del ricatto ordito da Dante Romagnoli (Luca Bastianello) ai danni del commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), il proprietario dell'atelier potrebbe stringere un accordo con la capo commessa.

Conti, difatti, chiederebbe a Moreau di acquistare momentaneamente le sue quote della boutique, così da depistare e prendere tempo nei riguardi dell'italo americano così voglioso di diventare l'unico proprietario de Il Paradiso delle Signore.

Il possibile piano di Vittorio per depistare Dante

La rivalità tra Dante e Vittorio si sta rivelando una delle storyline più avvincenti della sesta stagione della fiction daily il Paradiso, in quanto mixa vecchi rancori amorosi, voglia di potere, avidità e ricatti.

Se da una parte Romagnoli ha già sferrato due potenti attacchi nei riguardi di Conti, quest'ultimo sembra stia ancora meditando su come agire per colpire l'acerrimo nemico.

Dante ha prima minato la stabilità economica e la credibilità del grande magazzino meneghino convincendo i proprietari dello stesso a firmare un contratto contenente una clausola boomerang per l'atelier e, successivamente, ha ricattato il commendatore Umberto per ottenere le sue quote del Paradiso.

Vittorio, invece, potrebbe ricordarsi della grande disponibilità economica di Gloria e chiedere alla donna di aiutarlo nella sua battaglia contro Dante. Conti, difatti, potrebbe chiedere a Moreau di acquistare le sue quote della boutique firmando un contratto che, a tempo debito, permetterebbe al cognato di Beatrice (Caterina Bertoni) di riappropriarsene allo stesso prezzo pattuito per la cessione.

Vittorio spererebbe che Dante, non nutrendo astio verso Gloria, seppellirebbe l'ascia di guerra

Nel caso in cui tale ipotesi dovesse concretizzarsi, l'obiettivo di Vittorio sarebbe quello di far credere a Dante di non essere più interessato al Paradiso delle Signore.

Trovandosi in società con Gloria, verso la quale l'italo americano non nutre alcun rancore, Romagnoli potrebbe pensare erroneamente di aver 'sconfitto' il nemico Conti, mentre quest'ultimo, invece, avrebbe il tempo necessario per sferrare un ulteriore attacco.

Come due pugili sul ring, quando un atleta abbassa la guardia, come Vittorio spererebbe possa fare Dante, per l'altro è il momento ideale per un gancio inaspettato.