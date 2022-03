Prosegue lo scontro a distanza tra Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli al GF Vip. Anche nel corso dell'ultima puntata serale del reality show trasmesso su Canale 5, l'ex Miss Italia ha sbottato nei confronti della cantante lirica.

Le due si sono ritrovate di nuovo sul piede di guerra e, questa volta, Manila ha letteralmente zittito la sua "nemica", dandole una lezione e potendo contare anche sul sostegno del pubblico in studio, che si è schierato dalla sua parte.

Nuovo scontro a distanza tra Katia e Manila Nazzaro al GF Vip 6

Nel dettaglio, in questi giorni post eliminazione di Katia Ricciarelli, in casa si è continuato a parlare della cantante lirica.

Manila Nazzaro e Miriana Trevisan non si sono fatte problemi a criticare l'atteggiamento di Katia che, dopo l'eliminazione, è andata via senza salutare il gruppo, ma soltanto i suoi preferiti.

Un gesto che non è piaciuto per niente a Manila, la quale ha ribadito che per ben cinque mesi ha avuto un rapporto costante e quotidiano con la cantante lirica, aggiungendo poi di averle messo il "cuore in mano".

Le due donne, quindi, si sono ritrovate ad affrontare questa situazione a distanza: Katia in studio e Manila dalla casa del GF Vip.

Katia sbotta contro Manila: 'Basta', ma lei reagisce e la zittisce in diretta tv al Grande Fratello Vip

Anche questa volta non sono mancate le frecciatine: la cantante lirica ha continuato a ribadire che lei non vorrebbe vedere Manila in finale perché vorrebbe dare l'opportunità a persone più giovani di accedere all'ultimo step di questa sesta edizione del reality show Mediaset.

"Io ho detto che era più giusto dare spazio ai giovani. Basta Manila, basta", ha sbottato Katia dallo studio del Grande Fratello Vip, ammettendo di essere stufa di questa situazione che si è venuta a creare con la sua ormai "ex amica".

"Guarda Katia ti dico solo una cosa, oggi è passato un aereo bellissimo che diceva: il rispetto va dato a chi dà rispetto.

Punto, non dico altro. Grazie", ha chiosato Manila che ha così zittito in diretta tv la cantante lirica.

Il pubblico del GF Vip si schiera contro Katia Ricciarelli: caos in studio (Video)

Ma, come se non bastasse, Katia è stata zittita anche dal pubblico presente in studio al GF Vip che si è schierato dalla parte di Manila con un fragoroso applauso.

Insomma una "disfatta" per Katia che, sebbene sia stata una delle protagoniste indiscusse di questa sesta edizione, costantemente al centro delle dinamiche, sembra non aver fatto breccia nel cuore degli spettatori giovani e giovanissimi che seguono il reality show condotto da Alfonso Signorini.

Cosa succederà nella prossima puntata?