Lunedì 21 febbraio, su Canale 5, è andata in onda la 43^ puntata del GFVip. Durante la diretta, Signorini ha mandato in onda una clip in cui Katia Ricciarelli ha sparato a zero su Manila Nazzaro. Tornati in puntata, la cantante lirica ha confermato il suo giudizio arrivando a mettere in dubbio l'amicizia tra l'ex Miss Italia e Mirina Trevisan.

Ricciarelli contro Manila

In avvio di puntata, Katia ha mostrato di avere il dente avvelenato nei confronti di Manila. La cantante lirica ha fatto notare che l'ex amica aveva cambiato posto sul divano per sedersi vicino a Miriana: "Dicono sia più alto".

Nel corso della diretta, Signorini ha dedicato un ampio blocco al rapporto delle due coinquiline. Nel video, Ricciarelli ha sparato a zero sull'ormai ex amica Manila: "Quanto è bugiarda, le ho dato troppo". A detta della soprano, nei primi mesi di convivenza "forzata" Nazzaro stava sempre in sua compagnia salvo poi cambiare bandiera e andare con Miriana. A quel punto la 76enne ha sbottato con l'ex Miss Italia: "Tu mi devi rispettare, sono una donna più grande di te".

La gieffina ha insinuato che Miriana e Manila sparlino continuamente degli altri "vipponi". Stando al punto di vista di Ricciarelli, le due coinquiline sarebbero false e bugiarde.

Katia contro Miriana

Nel vedere Manila attacca in quel modo, Miriana è intervenuta.

Katia Ricciarelli, però, si è scagliata anche contro la showgirl: "Consolatevi tu e Manila, siete due marie. Queste fanno le santarelline, ma sono due false". Secondo la cantante lirica, Trevisan sarebbe l'ultima che dovrebbe parlare poiché ha sempre dimostrato di non essere una persona vera. A tal proposito la 76enne ha chiesto rispetto visto che ha una carriera importante: "Sì, io sono la grande Katia Ricciarelli, tu chi sei?"

La soprano ha precisato di portare più rispetto ai giovani che a Trevisan: "Fai il bel viso e poi mi nomini.

Vergognati".

L'appello della gieffina

Al momento delle nomination, Katia Ricciarelli si è ritrovata al televoto con Davide Silvestri e Nathalie Caldonazzo. A quel punto la cantante lirica ha lanciato un appello ai telespettatori del GFVip: "Voglio andare a casa, perché non mi trovo più". La gieffina ha spiegato che avendo una certa età rispetto ai suoi compagni d'avventura e non trovandosi più bene con alcuni di loro, preferisce lasciare il Reality Show.

Ricciarelli ha fatto un vero e proprio appello al pubblico del GFVip: "Il mio è un messaggio con il cuore, vi prego voglio andarmene a casa". Infine, la concorrente ha spiegato a Signorini che per lei è veramente tanto essere arrivata a cinque mesi di reality show: "Non ho mai avuto l'intenzione di vincere".