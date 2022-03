Competizioni d'amore, tensioni famigliari, punizioni severe e tanto altro ancora si verificheranno nelle nuove puntate di Un posto al sole, che verranno trasmesse su Rai 3 dal 7 all'11 marzo. Serena sarà messa al corrente del segreto di Micaela, ma la famiglia Poggi si ritroverà ad attraversare un difficile periodo quando apprenderà che Jimmy potrebbe andare via da Napoli.

Niko, infatti, non saprà come comportarsi davanti alla richiesta della sua ex e si rivolgerà a Giulia e Renato. Quest'ultimo arriverà anche a prendere un'iniziativa sorprendente, ma poi dovrà fare i conti con le spaccature che si verranno a instaurare all'interno della famiglia.

Rossella continuerà a competere con Virginia, arrivando addirittura a dire una bugia che rischierà di metterla in una scomoda posizione. Spazio anche a Patrizio che, dopo il periodo di crisi che lo ha investito, sarà deciso a dire addio a Napoli.

Anticipazioni Un posto al sole, Manuela confida a Serena il segreto di Micaela

Dopo essere ritornate a Palazzo Palladini, Micaela ha colto l'occasione di ricucire le distanze con il figlio Jimmy, proponendogli di seguirlo a Berlino, lasciando Napoli e suo papà Niko. Nelle nuove puntate di questa longeva soap campana, Manuela vuoterà il sacco con Serena, confidandole il segreto che la gemella custodisce da troppo tempo. Quando Niko verrà a sapere delle intenzione della sua ex, non la prenderà in maniera positiva.

Intanto Roberto Ferri, facendo affidamento su Lara, perseguirà con il suo infido piano per mandare in rovina la povera Chiara, allo scopo di mettere mani sul Gruppo Petrone. E mentre la ragazza sarà succube di Lara, Nunzio coverà dei crescenti rancori nei confronti di Ferri.

Spoiler Upas, Guido subisce una severa punizione

Spazio anche alle dinamiche coniugali all'interno di Palazzo Palladini.

Mariella infliggerà una punizione alquanto severa a Guido, reo di aver sbagliato nell'educazione di Lollo.

Mentre Micaela continuerà a portarsi dentro, seppur con estrema fatica, il suo dramma, Niko non avrà la più pallida idea di come doversi comportare. L'avvocato Poggi arriverà al punto da rivolgersi ai genitori per un consiglio sul come muoversi davanti alle richieste dell'ex.

Renato, per paura che suo nipote possa acconsentire a partire per Berlino, prenderà in pugno la situazione sorprendendo tutti con la sua iniziativa.

Nelle nuove puntate di Un posto al sole, Rossella mente

Chiara farà del suo meglio per tenere testa a Roberto, ma per colpa dell'uso di sostante tossiche, a rischiare di andarci in mezzo sarà la relazione con Nunzio.

Continuerà a gironzolare all'interno dell'ospedale, Virginia. La presenza della donna non farà altro che incutere problemi su Rossella e Riccardo, soprattutto perché la figlia di Silvia continuerà a fare confronti tra lei e le qualità di Virginia. La situazione peggiorerà ancora di più quando l'ex di Crovi caccerà fuori un'altra sua abilità, ovvero quella di saper giocare a biliardo.

Ross, sentendo schiacciata dal peso della competizione, mentirà dicendo di essere brava anche lei con il biliardo. Una bugia, la sua, che la metterà in una posizione scomoda.

Un posto al sole, Patrizio determinato a lasciare Napoli

Prosegue il periodo difficile di Patrizio. Il giovane Giordano, però, arriverà a prendere una decisione particolare e che potrebbe scuotergli la vita: lasciare Napoli! Intanto la famiglia Poggi sarà spaccata, con grandi tensioni tra Renato e Niko, a causa della presenza di Micaela.

Raffaele non accoglierà con entusiasmo la volontà del figlio di andare via da Napoli e tutto ciò non farà altro che generare tensione tra l'uomo e Ornella. Mentre nonna Giulia, pur di tutelare Jimmy, si rivolgerà a Serena per ricevere il suo pieno appoggio, Niko sarà estremamente sotto pressione e non saprà cosa fare.