Davide Silvestri è il terzo finalista del GFVip 6. L'ex attore di Capri in questi sei mesi di "reclusione" nella casa più spiata d'Italia ha ricevuto alcune sorprese, ma non dal suo amato cugino. Intervenuto a Casa Chi, Kekko Silvestre (cantante dei Modà) ha spiegato perché non è mai apparso in tv con un messaggio. L'artista ha confidato che non voleva incidere nel percorso del gieffino.

Le parole del cantante

Davide Silvestri e Kekko Silvestre sono cugini: i loro cognomi non combaciano solamente per un errore di trascrizione dell'impiegata all'anagrafe.

Nel corso del suo percorso al GFVip, Davide ha più volte parlato del cugino. A sei mesi dall'inizio del Reality Show, il concorrente non ha mai ricevuto sorprese da Kekko. Intervenuto a Casa Chi, il cantante dei Modà ha spiegato perché non ha mai inviato un messaggio al gieffino: "Il primo motivo è legato a dei problemi personali". A tal proposito il 44enne milanese ha precisato che avendo rifiutato degli inviti, ha scelto di non accettare neanche gli inviti per il GFVip. Il secondo motivo invece, riguarda più una scelta di cuore verso il parente: "Il fatto di andare in trasmissione poteva anche essere un'arma a doppio taglio per Davide". L'incontro tra Davide e Kekko poteva anche far nascere antipatie verso il concorrente del GFVip.

Il cantautore si è detto orgoliogoso del percorso del 40enne: il fatto di essere il terzo finalista senza l'intromissione di un personaggio "forte" come Kekko, ha portato Davide ad essere conosciuto per il suo essere e non per la famiglia di provenienza.

'Io e Davide siamo cresciuti insieme'

Durante la chiacchierata con Gabriele Parpiglia, Kekko Silvestre ha precisato che segue costantemente le dinamiche del GFVip.

Inoltre, il cantautore ha riservato belle parole per il cugino: "Io e Davide siamo cresciuti insieme, siamo molto legati".

A tal proposito il 44enne ha ammesso di essere rimasto perplesso quando la scorsa estate, Davide lo ha messo al corrente che si sarebbe proposto a Signorini per rilanciare la sua carriera: "Gli ho chiesto se fosse sicuro di farcela".

Kekko tira in ballo Miriana Trevisan

Prima di concludere l'intervento a Casa Chi, Kekko Silvestre ha tirato in ballo Miriana Trevisan.

Il diretto interessato ha ammesso di essersi messo "paura" quando il cugino chiedeva alla coinquilina se riusciva a vedere - tramite la lettura della mano - una sorpresa da parte del cantautore. In quel caso l'ex ragazza di Non è la Rai disse: "Non lo vedo qui dentro, ma davanti ad una macchina che ti aspetta".

Il cantante dei Modà si è detto stupito per la "lettura" di Trevisan. Il tutto comunque si è concluso con una risata.