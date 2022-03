In Beautiful la paternità del bambino di Steffy creerà nuove ed avvincenti dinamiche. Con il passare delle puntate, sarà Thomas ad intuire che c'è qualcosa che non va nel test di paternità. Il giovane scoprirà che il suo amico Vinny avrà falsificato i risultati del test facendo risultare Liam come il padre del bambino. Thomas quindi metterà sotto torchio l'amico facendogli confessare la verità. A questo punto, il fratello di Steffy racconterà tutto quanto alla sorella, a Hope, Liam e Finn.

Anticipazioni Beautiful: Steffy effettua il test di paternità

La gravidanza di Steffy e soprattutto la paternità del bambino, saranno al centro delle prossime puntate di Beautiful. Nonostante il tradimento, Finn e Hope decideranno, seppur a fatica, di non mandare all'aria le rispettive relazioni con Steffy e Liam. In partica perdoneranno il tradimento, nonostante ci sia ancora una grossa incognita. Chi sarà il padre del bambino che porta in grembo Steffy? A questo punto, sarà fondamentale il test di paternità. In attesa di questo, la tensione tra le due sorellastre sarà altissima, così come quella tra Liam e Finn. La paternità del bambino potrebbe cambiare le carte in tavola ancora una volta.

Liam è il padre del bambino ma il test è stato falsificato da Vinny

Nel corso delle prossime puntate, Steffy si recherà dalla dottoressa Campbell insieme a Finn per eseguire il test di paternità. Tutti quanti, in attesa dei risultati, si domanderanno come l'esito potrebbe cambiare le loro vite. Finalmente i risultati arriveranno e indicheranno Liam come padre del bambino di Steffy.

Una notizia che sconvolgerà in particolare Hope e Finn. Non tutto però è come sembra e i colpi di scena in Beautiful non mancheranno. Ben presto infatti, si capirà che il test sarà stato falsificato. Ma da chi? Da Vinny, il migliore amico di Thomas che avrà approfittato del suo lavoro in ospedale per falsare i risultati.

Thomas scopre che Vinny ha falsato il test e lo affronta

I telespettatori di Beautiful, con il passare delle puntate, scopriranno che Vinny lo avrà fatto nella convinzione di aiutare Thomas a separare una volta per tutte Liam e Hope. Non sa però che il suo amico è cambiato e non ha più intenzione di utilizzare sotterfugi e inganni per ottenere ciò che vuole. Sarà proprio Thomas ad avere qualche sospetto circa la veridicità del test di paternità e intuirà che dietro a tutto ci sia Vinny. Pertanto lo rintraccerà e avrà un duro confronto con lui. Thomas riuscirà a far confessare l'amico e sarà quindi chiaro a tutti che Vinny avrà alterato i risultati del test per far passare Liam come padre del bambino.

In realtà la creatura sarà figlio di Finn. A questo punto, Thomas avrà modo di riscattarsi raccontando quanto scoperto ai diretti interessati. Cosa succederà ora tra Hope, Liam, Steffy e Finn? Per scoprirlo non resta che seguire le prossime anticipazioni di Beautiful.