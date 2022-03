Nella 45ª puntata del GFVip, è andata in onda la linea della vita di Jessica Selassié. La principessa ha confidato che da piccola si è spesso sentita messa da parte, rispetto alle sorelle Clarissa e Lulù. Quest’ultima in puntata è apparsa commossa dalle parole della congiunta, ma il giorno seguente ha espresso delle perplessità.

Le parole di Jessica

Da settimane, i fan di Jessica Selassié attendevano di ascoltare la sua linea della vita. In occasione della 45ª puntata, in onda lunedì 28 febbraio, è arrivato il suo turno. La principessa ha spiegato che, quando era piccola si sentiva diversa rispetto alle sorelle Lulù.

Per questo motivo la ragazza è sempre stata in disparte. Grazie al GFVip, però, la 26enne ha ammesso di essere rinata. Il percorso all’interno dalla casa di Cinecittà ha permesso alla ragazza di farsi conoscere senza filtri. Uscita dalla stanza super led, tutti i “vipponi” sono andati ad abbracciare Jessica. Lulù commossa si è complimentata per le parole della sorella maggiore.

I dubbi di Lulù

Il giorno seguente la puntata, Lulù ha dato a uno sfogo con Miriana Trevisan. La 23enne ha speso delle critiche sulla linea della vita della sorella maggiore. A tal proposito la Principessa si è detta sicura che la loro mamma sia rimasta delusa per le parole della 26enne. Ma non è tutto, Lulù ha sostenuto che la sorella abbia cercato di mettere in cattiva luce lei e Clarissa per emergere: “Vuole arrivare fino in fondo”.

Non contenta, la giovane ha rincarato la dose sulla congiunta: “Lo fa per un motivo, non è stupida”. Per questo motivo, Lulù si è detta dispiaciuta.

Secondo Miriana, però, le cose non sarebbero andate così. Jessica avrebbe semplicemente protetto le sorelle e dimostrato di essere molto legata a loro. Infine, Trevisan si è detta sicura che i telespettatori abbiano compreso le parole della principessa.

La reazione del web

Le parole di Lulù Selassié hanno spaccato l’opinione pubblica. Su Twitter, alcuni utenti hanno sostenuto che la 23enne abbia avuto un atteggiamento infantile. Altri telespettatori hanno insinuato che le dinamiche del GFVip stiano portando le due sorelle allo scontro. Per questo motivo si sono augurati che Lulù e Jessica non cadano nel tranello.

Infine, c’è anche chi si è detto convinto che le sorelle Selassié stiano facendo di tutto per attirare l’attenzione su di loro.

In realtà, tra le Jessica e le sue sorelle Lulù e Clarissa non c’è alcun dissapore. Addirittura, la più piccole delle principesse si è sempre spesa per difendere a spada tratta le congiunte, tanto da attirare numerose critiche per le parole piuttosto forte utilizzate sui social.