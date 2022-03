La serie televisiva romantica di origini turche Love is in the air che ha fatto breccia nel cuore di parecchi telespettatori italiani e sempre più vicina al finale del suo secondo e conclusivo capitolo, sta continuando ad appassionare con colpi di scena tutti da scoprire. Le anticipazioni dell’episodio che occuperà la rete ammiraglia Mediaset il 7 marzo 2022, dicono che a catturare l’attenzione ovviamente saranno i due protagonisti principali Serkan Bolat (Kerem Bürsin) e Eda Yildiz (Hande Erçel), da poco diventati marito e moglie rendendo felicissima la figlia Kiraz (Maya Başol).

Nel nuovo appuntamento della soap opera disponibile in streaming on demand su Mediaset Infinity, il facoltoso imprenditore fraintenderà il costante stato di sonnolenza e distrazione della moglie rimanendo abbastanza deluso, quando la stessa non prenderà parte a una sua lezione: in particolare l’uomo penserà che la sua amata abbia perso interesse per lui per essere stufa di vederlo costantemente nelle vesti di professore.

Anticipazioni Love is in the air, episodio del 7 marzo: Serkan continua a esercitare la professione di insegnante all’università

Nel corso della puntata dello sceneggiato campione in termini di ascolti ideato in Turchia con il titolo Sen Çal Kapımı e in programmazione su Canale 5 lunedì 7 marzo nella solita fascia pomeridiana che va dalle ore 16:55 sino alle 17:35 circa, al centro della scena ci sarà nuovamente Serkan, dopo la drastica scelta di vendere le azioni dell’Art Life per via del fallimento dell’azienda e essere diventato docente di architettura all’università: adattarsi all’insegnamento per il ricco imprenditore continuerà a non essere affatto una passeggiata, come invece si aspettava.

Dagli spoiler si evince che Eda dimostrerà di non essersi ancora abituata alla svolta professionale avvenuta nella vita del suo amato, poiché finirà per deluderlo dopo avergli dato diversi consigli.

Eda non si presenta alla lezione del marito, Serkan teme che la sua amata trovi noiosa la sua professione

L’architetta paesaggista per iniziare a causa di improvvisi attacchi di fame e sonno si addormenterà, mentre Serkan sarà impegnato nella correzione dei compiti dei suoi allievi.

Il colpo di scena per niente gradito si verificherà nell’istante in cui Eda commetterà un grosso errore, ovvero quando non si presenterà alla lezione del suo amato come invece gli aveva promesso.

Serkan ci rimarrà male non appena si accorgerà dell’assenza della sua dolce metà, al punto da arrivare a temere che stia trovando noiosa la sua nuova vita da professore poiché rimpiange quella da grande architetto e direttore dell’Art Life.