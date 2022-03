Attimi ad alta tensione si vivranno nel corso delle prossime puntate di Una vita in programma a breve su Canale 5. Le trame della soap opera provenienti dalla Spagna narrano che Anabel Bacigalupe vivrà nel terrore quando suo padre Marcos sfogherà tutta la sua rabbia nei suoi confronti.

Una vita: Marcos rinchiude in casa la figlia

Le anticipazioni di Una Vita riguardanti le puntate trasmesse nelle prossime settimane sui teleschermi italiani annunciano che Marcos mostrerà la sua vera natura.

Tutto inizierà quando Aurelio e sua sorella Natalia dimostreranno di voler rovinare l'imprenditore, allontanandolo da Anabel.

In dettaglio, il messicano confesserà alla giovane che suo padre aveva assassinato il suo ex fidanzato Carlos quando erano in Messico. Per questo motivo, Quesada si confronterà con Marcos, tanto che da questo momento niente sarà più come prima.

Inoltre, l'imprenditore deciderà di rinchiudere sua figlia in casa per impedirle di avere rapporti con Aurelio e sua sorella. Tutto questo non eviterà ad Anabel di fuggire di casa. Una fuga, che tuttavia non durerà molto visto che Marcos non esisterà a cambiare serratura alla porta per evitare ulteriori fughe.

Il Bacigalupe sempre più nervoso

Nelle nuove puntate di Una vita, Marcos apparirà sempre più nervoso dopo aver scoperto che sua moglie Felicia era stata avvelenata dopo il ricevimento del referto dell'autopsia.

Per questo motivo, l'uomo deciderà di vendicarsi dell'adorata consorte, assumendo anche Mendez come investigatore privato per risolvere il caso.

A complicare la situazione giungerà Soleadad che dirà di avere dei sospetti su Natalia. In dettaglio, la domestica farà credere a Marcos che la sorella di Aurelio sia la colpevole del decesso di Felicia (Susana Sotelo).

Bacigalupe, a questo punto, si convincerà sempre di più della colpevolezza della Quesada, non immaginando che la verità sia ben altra. Tutto questo porterà a far cadere i vari scheletri nell'armadio di Marcos.

Anabel viene aggredita da suo padre

Molto presto i telespettatori scopriranno che il vedovo di Felicia non è una persona onesta e tranquilla come vuole dimostrare.

In Messico, infatti, l'uomo si era macchiato di atti crudeli, tanto da mostrarsi non molto diverso da Aurelio.

Ed ecco che l'imprenditore scaglierà tutta la sua rabbia contro sua figlia, arrivando a minacciarla anche fisicamente. Anabel, infatti, verrà aggredita da suo padre. Un comportamento, che terrorizzerà la giovane.

Dall'altro canto, Marcos dimostrerà di aver perso letteralmente il lume della ragione, arrivando ad essere particolarmente aggressivo anche con Natalia.