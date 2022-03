I concorrenti del Grande Fratello Vip si preparano a vivere quelle che ormai sono le ultime puntate di questa sesta edizione del reality show Mediaset.

E, in vista della prossima puntata di giovedì 10 marzo, Manila Nazzaro ha fatto le sue previsioni su quello che dovrebbe accadere in diretta. Secondo l'ex Miss Italia, questa volta, ci saranno ben tre eliminati definitivi dal programma di Canale 5 che di conseguenza non accederanno alla finalissima del 14 marzo.

Soleil fatta fuori dal GF Vip, Manila spiazzata

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata del GF Vip trasmessa su Canale 5 c'è stata l'eliminazione a sorpresa e del tutto inaspettata di Soleil Sorge.

L'ex protagonista di Uomini e donne è stata fatta fuori dal gioco, con grandissimo stupore di tutti i suoi compagni di gioco, i quali erano convinti del fatto che sarebbe stata una delle finaliste di questa sesta edizione.

Alla luce di questo risultato, Manila non ha nascosto di essere a dir poco stupita e al tempo stesso ha ammesso che questo risultato dà delle buone speranze anche per i concorrenti "più piccoli".

Manila Nazzaro parla di tre eliminati dalla prossima puntata del Grande Fratello Vip

Tuttavia, in vista della prossima puntata serale del Grande Fratello Vip 6 in programma il 10 marzo in tv, Manila Nazzaro non ha dubbi sul fatto che saranno ben tre i concorrenti che verranno fatti fuori dal gioco e quindi che saranno eliminati dalla casa di Cinecittà.

"Ragazzi siamo in 8 e dovranno arrivare in 5, quindi giovedì ne eliminano 3", ha esclamato Manila a dir poco sicura delle sue idee e del fatto che la prossima puntata serale del GF Vip sarà quella in cui ci sarà il maggior numero di uscite di concorrenti.

Manila si è espressa anche su quelli che, secondo lei, saranno i finalisti di questa sesta edizione del reality show Mediaset.

Chi saranno i 5 finalisti del GF Vip secondo Manila Nazzaro

Manila, questa settimana, è al televoto contro Barù: uno dei due sarà eliminato definitivamente e, secondo l'ex Miss Italia, sarà lei ad avere la peggio e quindi ad abbandonare per sempre la casa di Cinecittà.

Per Manila, infatti, non ci sono dubbi sul fatto che i cinque finalisti di questo Grande Fratello Vip 6 saranno: Davide, Lulù, Delia, Jessica e Barù.

Ma sarà davvero così? La coppia formata da Jessica e Barù, dopo aver incuriosito il pubblico con le dinamiche e le vicende della loro "inesistente" storia d'amore, riuscirà ad accedere fino alla finalissima di questa sesta edizione del reality show?

Lo scopriremo nel corso della prossima puntata del 10 marzo, dove ci sarà la proclamazione dei finalisti ufficiali di questo Grande Fratello Vip 2022.