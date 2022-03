Davide Silvestri ha conquistato l'accesso alla finalissima del GF Vip e, subito dopo la puntata serale di ieri sera, non ha risparmiato delle frecciatine al vetriolo nei confronti del suo amico Barù.

In particolar modo, durante la puntata sono state trasmesse le immagini della "capanna dell'amore" tra Jessica e Barù, le quali hanno sconvolto Davide. Al termine della diretta, l'attore non si è fatto problemi ad attaccare il suo amico Barù, ritenendo che in quel modo si fosse comportato da "sfigato".

Davide attacca Barù dopo la puntata serale del GF Vip

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata serale del Grande Fratello Vip 6, sono state trasmesse le immagini della capanna dell'amore tra Barù e Jessica.

I due si sono appartati per diverso tempo all'interno di questa tenda-capanna, al riparo dalle telecamere, dove sono stati insieme in intimità, lontani da occhi indiscreti.

Alla luce di quello che ha visto, Davide non si è fatto problemi a sbottare contro il suo compagno di gioco, sentenziando che da lui non si sarebbe aspettato una cosa del genere a pochi giorni dalla finalissima di questa sesta edizione.

"A due settimane fa la capanna, questo sfigato. Io la prossima volta ti nomino", ha sbottato Davide che ha così lanciato una frecciatina nei confronti di Barù.

'Da te non mi aspetto la capanna', Davide sbotta contro Barù

"Questa qui era una cuccia", ha aggiunto Barù che ha provato a discolparsi dicendo che quella situazione è successa alle 5 del mattino, dopo una serata movimentata in casa.

"La capanna era da sfigato, non era nel tuo stile, non capisco come hai fatto una cosa del genere.

Io da te non me lo aspetto. La prossima volta ti nomino", ha proseguito ancora Davide Silvestri che è rimasto fermo sulla sua posizione ed ha portato avanti il suo attacco nei confronti del compagno di gioco.

"Hai ragione", ha ammesso a quel punto Barù che quasi sembra essersi pentito del momento di intimità trascorso con Jessica all'interno della capanna, lontani dalle telecamere del Grande Fratello Vip 6.

Davide potrebbe giocare sporco con Barù al GF Vip

"Questa roba da te non lo accetto, altrimenti vuol dire che non sei quello che penso io. Ora basta, non farmi inca...", ha chiosato Davide Silvestri.

Insomma l'attore ha consigliato a Barù di prendere le distanze da questa situazione e quindi, in un certo modo, di dissociarsi anche da Jessica a pochi giorni dalla finalissima di questo GF Vip.

Quella dell'attore, però, potrebbe essere una chiara strategia dato che, non sapendo quanto possa essere forte Barù al televoto, potrebbe indurlo a prendere le distanze dalla principessina per "inimicarsi" quei fan che ancora oggi sperano nel loro lieto fine.