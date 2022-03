In occasione della 45^ puntata del GFVip, andata in onda lunedì 28 febbraio su Canale 5, c'è stato uno scontro al vetriolo tra Alessandro Basciano e Nathaly Caldonazzo. La showgirl romana ha sostenuto di essere stata calunniata dal coinquilino. Poi, ha chiesto agli autori di prendere provvedimenti nei confronti di un concorrente che diceva falsità.

L'accaduto

Nella puntata precedente del GFVip, alcuni "vipponi" avevano insinuato che Caldonazzo avesse detto frasi razziste nei confronti delle sorelle Selassié. A lanciare l'accusa era stato Alessandro Basciano.

Il giovane, presente durante uno sfogo della showgirl romana, aveva riportato tutto alla fidanzata Sophie. A sua volta l'ex tronista di Uomini e Donne aveva riportato l'accaduto alle sorelle Selassié.

Al momento delle nomination, Signorini aveva promesso ai concorrenti di fare chiarezza sulla questione. Dal momento che si trattava di presunte frasi offensive, la regia voleva vederci chiaro in modo da prendere o meno provvedimenti verso Nathaly.

Il chiarimento di Signorini

Durante la 45^ puntata del GFVip, Signorini è tornato sull'argomento. Come spiegato dal conduttore, la regia non ha trovato alcune traccia delle presunte frasi offensive riportate da Alessandro. Il conduttore ha precisato che le frasi incriminate erano pronunciate in momenti diversi: "La prima a sfondo razziale è evidente e si commenta da sola".

La seconda rivolta a Jessica e Lulù Selassié non è mai stata detta. A tal proposito Signorini ha affermato che se era stata pronunciata una frase simile, gli autori del Reality Show avrebbe preso provvedimenti immediati su Caldonazzo.

Lo scontro

Una volta chiarita la situazione, c'è stato un confronto piuttosto acceso tra Nathaly e Alessandro.

Quest'ultimo ha chiesto alla coinquilina di non farlo passare per un bugiardo. Dal canto suo la 52enne romana ha sbottato: "Ti devi vergognare". Nel sentire il 32enne ligure piuttosto agitato, Nathaly ha rincarato la dose: "Stai buono con la voce che sei troppo violento con le donne". Caldonazzo ha insinuato che Alessandro nasconda il tacchino in casa per mantenere perfetta la sua forma fisica.

La concorrente ha insinuato che Basciano giuri sul figlio per cose inutili. Inoltre, si è appellata al GFVip: "Non si possono prendere provvedimenti per un concorrente che dice falsità?" Dopo avere accusato il coinquilino di averla calunniata, Caldonazzo ha invitato Basciano a pensare a sé stesso visto che spesso toglie il microfono per sparlare degli altri compagni d'avventura. Infine, la diretta interessata ha tagliato corto: "Ridicolo, come quando urli alla tua donna e non ti regoli".