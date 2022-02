Al termine della 44^ puntata del GFVip, in onda giovedì 24 febbraio su Canale 5, Alessandro Basciano ha avuto una chiacchierata confidenziale con Antonio Medugno. Nel dettaglio, il 32enne ligure ha spiegato di avere ascoltato le frasi offensive pronunciate da Nathaly Caldonazzo. Tuttavia, il diretto interessato ha precisato di non avere voluto alzare un polverone mediatico verso la coinquilina.

Il precedente

In settimana, è scoppiato il "Caldonazzo-gate" nella casa del GFVip. Tutto è partito da Jessica Selassié la quale ha dichiarato di avere sentito una frase bruttissima da Nathaly sul suo conto.

Da quel momento, la regia ha deciso di censurare l'accaduto. Inoltre, è stato chiesto alla showgirl romana di non parlare più di quanto accaduto.

Secondo Miriana la frase era davvero brutta. Per Sophie Codegoni, la showgirl poteva subire una squalifica. Barù anche ha parlato di "tolleranza zero" mentre Antonio Medugno si è schierato dalla parte di Caldonazzo.

La versione di Alessandro

Nel post-puntata, Alessandro Basciano ha spiegato ad Antonio Medugno di avere ascoltato le parole di Nathaly Caldonazzo: "Quelle parole le ha dette e ho sentito tutto benissimo". Come spiegato dal diretto interessato, la frase incriminata parlava di una sorta di protezione nei confronti delle sorelle Selassié. A tal proposito il 32enne ha precisato di avere raccontato l'accaduto solamente alla sua fidanzata Sophie e da quel momento è scoppiata la bomba nella casa di Cinecittà.

Nonostante tutto, Basciano ha precisato che si è trattato di due episodi ben distinti. Da un lato la questione della "protezione" a Jessica e Lulù Selassié mentre dall'altra la frase a sfondo razzista.

Alessandro ha spiegato che in quel caso, Caldonazzo si era scusata immediatamente.

'Non volevo alzare il polverone'

In nomination, moltissimi gieffini hanno votato Caldonazzo proprio per la frase infelice. Alessandro Basciano invece, ha deciso di prendere un'altra strada indipendentemente da quella della sua fidanzata.

Il 32enne ha ammesso di non avere voluto gettare altra benzina sul fuoco ai danni di Caldonazzo: "Se volevo fare caos, nominavo Nathaly".

Poi, Basciano ha precisato: "Non volevo alzare il polverone o crearle problemi". Sulla base di quanto dichiarato, l'ex volto di Temptation Island ha spiegato di essere certo che Caldonazzo non parli male di lui alle sue spalle. Dunque, in virtù del bel rapporto che i due hanno ha preferito agire in quel modo. Alessandro ha spiegato che in puntata ha fatto di tutto per evitare il discorso su Nathaly Caldonazzo. Infine, il gieffino ha rivelato di non voler passare per una persona che metteva in giro cose false.