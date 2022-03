Il GFVip sta per giungere al termine: il prossimo lunedì 14 marzo 2022 è prevista la puntata finale. In un a recente intervista, Alfonso Signorini - conduttore del reality show - ha detto cosa pensa del programma. Inoltre, il diretto interessato ha commentato il percorso di Katia Ricciarelli.

Le parole su Ricciarelli

Katia Ricciarelli è uscita dal gioco ad un passo dalla finale. Il percorso della soprano è stato caratterizzato da alti e bassi. La 76enne in alcune occasioni è finita anche al centro di polveroni mediatici, per alcuni scivoloni commessi nei confronti degli altri "vipponi".

In un'intervista Signorini ha spiegato che spesso le persone si aspettano che una donna matura sia altrettanto pacata nei modi e nei termini. Secondo il presentatore del GFVip non c'è nulla di vero: "Katia è tutto fuorché buona e accogliente". Il diretto interessato ha confidato di essere rimasto soddisfatto dal percorso della cantante lirica, poiché ama portare in scena determinate contraddizioni.

'La stupidità una cosa, il preconcetto un altro'

Nel corso dell'intervista, Signorini ha spiegato anche perché Katia Ricciarelli non è stata squalificata dopo la presunta frase razzista ai danni di Lulù Selassié. Per chi non avesse seguito le dinamiche del Reality Show, la cantante lirica aveva chiesto alla Principessa di "tornare al suo paese".

Secondo il conduttore televisivo non si è trattato di un episodio a sfondo razzista: "La stupidità è una cosa, il preconcetto un altro". A tal proposito Signorini ha precisato che ad un certo punto i "vipponi" stavano prendendo una brutta piega. Per questo motivo si è sentito in dovere di intervenire per riportare tutti sul giusto binario: "La situazione era sfuggita di mano".

Inoltre, il presentatore ha sostenuto che una parte del "carico" è stato messo dai social: "Lì viene tutto trasformato in un caso nazionale". Secondo Signorini, le frasi di Ricciarelli sono state pronunciate per esasperazione e non per altro.

Il commento sul GFVip

La sesta edizione del GFVip non ha visto concorrenti squalificati.

Signorini ha fatto una precisazione sul reality show: "È un programma per sua natura politicamente scorretto". Il diretto interessato ha spiegato che lo scorso anno ci sono stati degli attriti tra gli autori del programma, lui , ad esempio, non era d'accordo sulla squalifica di Fausto Leali per aver pronunciato la N-Word.

Secondo il conduttore del Grande Fratello Vip, il programma se dovesse prendere la strada del politicamente corretto non dovrebbe andare in onda 24 ore su 24.