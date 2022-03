C'è posta per te 2022 chiude i battenti questo sabato 12 marzo con la messa in onda della nona e ultima puntata su Canale 5. Il people show ideato e condotto da Maria De Filippi, saluta così il pubblico che lo ha seguito con grande affetto anche in questa edizione.

Eppure, mai come quest'anno, ci sono alcune lamentele verso la trasmissione di Maria De Filippi: diversi fan hanno espresso critiche sui social per la presenza in studio dei nomi degli ospiti, che si ripeterebbero praticamente in ogni edizione.

Chiude C'è posta per te 2022: Emma ospite all'ultima puntata

Nel dettaglio, C'è Posta per te 2022 chiude i battenti questo sabato 12 marzo con la messa in onda dell'ultima puntata della stagione. Ospite in studio la cantante Emma Marrone, reduce dal successo ottenuto all'ultimo Festival di Sanremo, dove ha presentato il brano "Ogni volta è così".

Emma sarà la protagonista di una sorpresa speciale che si verificherà nello studio della trasmissione di Maria De Filippi. Trattasi di un ritorno per la cantante salentina che, più volte in passato, ha avuto modo di prendere parte al people show dei sentimenti di Canale 5 nelle vesti di super-ospite.

Alcuni fan di C'è posta per te delusi da Maria De Filippi

La presenza di Emma Marrone ma in generale quella della maggior parte degli ospiti che quest'anno si sono avvicendati nello studio di C'è posta per te 2022, hanno scatenato un po' di polemiche tra i fan social.

In tanti, infatti, hanno ammesso la propria delusione nei confronti di Maria De Filippi, la quale non riuscirebbe a rinnovare il parterre di ospiti del suo people show del sabato, puntando sempre sugli stessi nomi.

Prima di Emma, quest'anno c'erano stati: Can Yaman, Stefano De Martino, Francesco Totti, Luca Argentero e Luciana Littizzetto.

'Sempre gli stessi ospiti', sbottano i fan sui social

Trattasi di personaggi che, già in passato, avevano avuto modo di prendere parte alla trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi e quindi non erano affatto delle novità.

"Ogni tanto cambiate ospiti, sono anni che girano sempre gli stessi", ha scritto un fan social della trasmissione di Canale 5, senza nascondere la sua vena polemica. "Manca all'appello solo Alessandra Amoroso. Sempre gli stessi ospiti, basta", ha scritto ancora un altro utente social e fan di C'è posta per te.

"Sempre gli stessi ospiti, non se ne può più", scrive ancora qualcun altro; mentre ovviamente nel frattempo i fan di Emma Marrone non vedono l'ora di vederla all'azione.

Volano ancora gli ascolti di C'è posta per te 2022

Polemiche a parte, questa edizione di C'è posta per te 2022 chiude con una buonissima media di spettatori sul piano Auditel.

Anche quest'anno la trasmissione della De Filippi si è imposta nella sfida del sabato sera con oltre cinque milioni di spettatori e uno share che ha toccato il 27% di share. Numeri che permettono alla rete ammiraglia Mediaset di essere leader indiscussa del sabato sera televisivo.