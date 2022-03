Tra Miriana Trevisan e Soleil Sorge non c'è pace. Terminate le nomination della 46^ puntata del GFVip, durante una pausa pubblicitaria, c'è stato l'ennesimo scontro al vetriolo tra le due coinquiline. Nel dettaglio, la influencer italo-americana ha accusato Miriana di non essere una donna matura per l'età che ha.

L'accaduto

Nella puntata di giovedì 3 marzo, le nomination al GFVip sono state nuovamente terreno di scontro. Miriana ha deciso di dare un voto a Soleil, con la seguente motivazione: "Nomino lei perché non toccherei nessun altro a questo tavolo".

Poi, la diretta interessata ha precisato di non credere all'atteggiamento adottato in questi ultimi giorni dalla coinquilina: "Mi ha fatto tanto male in questi mesi". Infine, Trevisan ha ribadito che Soleil non l'abbia mai difesa quando Katia Ricciarelli parlava male di lei.

In replica, Sorge ha spiegato che il suo modo di fare è stata solo una conseguenza: "Una risposta al tuo veleno". A tal proposito la 27enne ha precisato che non avrebbe mai preso le difese di Miriana visti i dissapori tra di loro: "La maturità è anche questo".

Lo scontro in pubblicità

Terminato il round di nomination palesi, Signorini ha mandato la pubblicità. A quel punto Soleil ha avuto qualcosa da ridire a Miriana per il voto ricevuto: "Hai l'età di mia madre, dovresti avere la maturità di farti scivolare le cose addosso".

La gieffina ha fatto notare alla coinquilina di avere pianto tantissime volte per colpa sua. Sorge ha continuato a sparare a zero su Trevisan: "Parli talmente tanto a vanvera che non ti ricordi quello che dici".

Nonostante l'ex ragazza di Non è la Rai abbia cercato di controbattere, Soleil ha proseguito: "Parli tanto di cuore, ma sei una vipera".

Stando al pensiero della giovane, Trevisan non ha fatto altro che sparlare di lei da quando è cominciato il GFVip. A tal proposito, Sorge si è domandata perché Miriana abbia preso di mira proprio lei.

Infine, la diretta interessata ha tagliato corto sulla discussione: "Sei volgare alla tua età. Sei una frustrata di m... Smettila di sparlare dietro".

La replica di Trevisan

Dopo avere fatto parlare Soleil Sorge, Miriana Trevisan si è sfogata con Manila Nazzaro. La showgirl ha ribadito di essere fiera della sua età e di non provare alcuna vergogna. Miriana ha anche sostenuto che l'attacco sull'età non ha alcun senso: "Questa reazione mi fa male come donna, ma non ho avuto paura".

Secondo il punto di vista di Manila, però, Trevisan avrebbe sbagliato ad agire in quel modo con la coinquilina. Dunque, l'ex Miss Italia - dopo avere chiarito i dissapori degli ultimi tempi con Sorge - si è schierata dalla parte della influencer italo-americana.