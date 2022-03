Delia Duran dopo la diretta del Grande Fratello Vip del 3 marzo, si è confidata con Davide Silvestri, al quale ha svelato un retroscena su Alex Belli. Secondo la modella infatti, Alex avrebbe potuto vincere il reality se solo non avesse commesso degli errori. Chiaro riferimento alla sbandata presa da Belli per Soleil e che il pubblico non ha perdonato.

Delia svela un retroscena su Alex: 'Avrebbe vinto il programma benissimo'

Delia Duran insieme a Lulù è una delle finaliste del Gf Vip 6 [VIDEO]. Pertanto può ambire alla vittoria finale. Cosa che non può fare il marito Alex Belli.

E proprio dopo l'ultima diretta, Delia ha parlato del marito con Davide Silvestri, al quale ha confidato come, secondo lei, Alex avrebbe vinto il Gf Vip se non avesse fatto certi errori. "Si è perso, avrebbe vinto il programma benissimo", queste le parole di Delia che ha poi svelato come Alex avrebbe compromesso tutto con gli errori commessi durante il percorso. Chiaro riferimento al fatto che Akex abbia preso una sbandata per Soleil.

Delia rivela: 'Ho detto ad Alex che era meglio che entrava al Gf da single'

In sostanza, secondo Delia, Alex a causa di quanto accaduto con Soleil, avrebbe perso l'opportunità di arrivare a vincere il Gf Vip. Per questo, rivolgendosi a Davide, Delia ha dichiarato di aver detto a Alex: "Era meglio che tu andavi al GF da single".

Insomma la modella venezuelana è convinta che la storia tra Alex e Soleil abbia pregiudicato la vittoria dell'attore. A tal riguardo, Delia ha confessato di essersi arrabbiata con il marito non tanto per lei, ma per il fatto di come veniva visto fuori dal pubblico a causa della sbandata per Soleil. Insomma, a detta della venezuelana, Alex si è perso ed è per questo che ha perduto l'occasione di arrivare sino in fondo.

Delia svela: 'Alex é molto debole con le donne'

In qualche modo ha giustificato il comportamento del marito, dicendo che è normale per gli uomini cadere in tentazione. Per questo, si è invece complimentata con Davide che, in tutti questi mesi, è rimasto fedele alla sua fidanzata. Il gieffino a detta di Delia, non ha ceduto al fascino femminile ed è sempre stato rispettoso nei confronti della fidanzata.

Un atteggiamento rarissimo negli uomini, a detta della modella venezuelana. Delia infatti ha ammesso: "Alex è molto debole con le donne", per poi continuare con il suo pensiero: "Gli uomini sono più deboli delle donne sui tradimenti". Per questo avrà perdonato Alex? Cosa penserà Belli di queste ultime rivelazioni della moglie? Non resta che attendere la prossima diretta del Gf Vip per scoprirlo, oppure i prossimi post dell'attore parmense che, sui social, non disdegna di dire la sua su ciò che accade nella Casa di Cinecittà.