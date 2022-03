Da ormai due settimane si è conclusa la sesta edizione del Grande Fratello Vip, ma i vari concorrenti continuano a far parlare di sé.

Ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, nella puntata andata in onda domenica 27 marzo 2022, Soleil Sorge è tornata a parlare d'amore, in particolare dei suoi ex, svelando in quali rapporti è rimasta con i suoi ex Jeremias Rodriguez e Luca Onestini.

Soleil parla dei suoi ex fidanzati

Soleil Sorge è stata ospite da Silvia Toffanin insieme a Manila e Sophie ed è tornata a parlare d’amore. Innanzitutto ha confessato in quali rapporti è con Jeremias Rodriguez; i due si sono conosciuti durante l’Isola dei Famosi e lui è attualmente impegnato nello stesso reality insieme al padre Gustavo.

La influencer ha spiegato che è molto felice di rivedere il suo ex in un reality e di aver mantenuto con lui un ottimo rapporto, nonostante non si sentano regolarmente, augurando poi il meglio al fratello di Belen.

Se con Jeremias, Soleil ha mantenuto un rapporto positivo, diverso è il discorso relativamente a Luca Onestini, conosciuto a Uomini e Donne nel 2017. I due, dopo essersi scelti, si erano poi lasciati mentre Onestini era al Grande Fratello Vip, a seguito di alcune foto dove lei era in compagnia di Marco Cartasegna, rivale a U&D di Luca. A tal proposito Sorge ha dichiarato di non aver avuto più rapporti con lui: “Luca per me è un conoscente, totalmente indifferente. Mai più visto e neanche sentito”.

GFVip, Sorge parla dei concorrenti

Qualche giorno fa, durante un’intervista al settimanale Chi di Alfonso Signorini, Soleil aveva parlato dei concorrenti che assieme a lei hanno vissuto l'esperienza del Grande Fratello Vip 6.

In particolare la 27enne aveva detto: “ Io penso che il premio verità vada a Katia Ricciarelli, noi due eravamo come zia e nipote.

L'Oscar invece come migliore attore va ovviamente ad Alex Belli. Lui recita talmente tanto che alla fine non recita”.

La influncer, protagonista di questa sesta edizione, ha poi parlato del rapporto avuto con Belli nella casa del GFVip: “I baci tra me e lui, sono stati dei baci dati in momenti opposti ma anche simili. Il primo bacio, durante la Turandot, era un bacio recitato, mentre invece l’ultimo era uno scacco matto al re.

Lì ho metabolizzato che Alex doveva andare via, però prima avevo bisogno di prenderlo, baciarlo e dirgli che era stato tutto finto e che mi sentivo tradita”.

Concludendo: "Se voglio una cosa me la prendo. Sono una primadonna, ma ho dei valori e prima di tutto c’è il valore della sincerità".