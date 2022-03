Soleil Sorge è stata intervistata da Valerio Palmieri, del settimanale Chi, e ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello Vip. L'influencer, che ha iniziato un nuovo percorso nella giuria de La Pupa e il Secchione Show, è stata una delle protagoniste assolute di questo reality. Non sono mancati gli scontri, ma ha sempre mostrato il suo carattere molto schietto e sincero. Soleil ha deciso di svelare chi è stato, secondo lei, il concorrente più vero e quello più falso.

Soleil Sorge: 'Migliore attore Alex Belli'

Il giornalista Valerio Palmieri ha deciso di chiedere a Soleil Sorge chi sono stati, secondo la sua opinione, i concorrenti più veri e più falsi di questa edizione del Grande Fratello Vip, di cui è stata protagonista assoluta.

La risposta per quanto riguarda la persona più sincera probabilmente era abbastanza scontata, ma la risposta riguardo la persona che ha recitato di più è stata del tutto sorprendente. "Il concorrente più vero è stata Katia Ricciarelli", ha spiegato Soleil, che con la cantante ha creato un legame molto forte all'interno della casa più spiata d'Italia. Lei stessa ha spiegato che era un po' come se fossero zia e nipote. "Il miglior attore è Alex Belli", ha aggiunto l'influencer, sottolineando che lui recita così tanto e quotidianamente che alla fine è come se non stesse recitando davvero. In molti hanno pensato che Alex Belli stesse recitando in numerose occasioni, ma nessuno si sarebbe mai immaginato che a pensarlo fosse proprio Soleil, che con lui ha avuto un legame speciale.

Soleil svela cosa pensa delle principesse Selassié

I rapporti che Soleil Sorge ha creato con le sorelle Selassié sono sempre stati abbastanza complicati, tra momenti di complicità e duri scontri. Negli ultimi giorni sembravano aver trovato un equilibrio, diventando quasi amiche. Fuori dalla casa, però, Clarissa ha sempre espresso un'opinione negativa nei confronti di Sorge.

"Non posso essere sempre compresa dagli altri" ha dichiarato Soleil, spiegando di averlo capito durante la sua esperienza, sottolineando di aver scoperto di avere un lato molto divertente. L'influencer ha raccontato di aver apprezzato molto la fragilità di Lulù, la sua tenerezza e il suo modo di essere un po' un "fumetto". Ha spiegato di aver apprezzato molto anche la scoperta di se stessa che ha fatto Jessica, che è riuscita anche a vincere questa edizione e ad apprezzarsi molto di più.

Soleil delusa dalle tre sorelle

"Con me sono state carine, affettuose e dolci" ha dichiarato Soleil Sorge, parlando delle sorelle Selassié. Nonostante questo, è rimasta molto delusa dal loro comportamento. Ha spiegato di essere rimasta molto male nel vedere che Clarissa non ha mai speso belle parole nei suoi confronti e soprattutto che la stessa cosa l'abbiano fatta anche Jessica e Lulù. "Credo di aver sempre dato qualcosa di buono a loro tre", ha aggiunto nella sua intervista per Chi.