Lunedì 21 marzo, su Canale 5, è cominciata la 16° edizione dell'Isola dei Famosi. Nonostante sia stata la prima puntata, c'è stato già uno screzio tra naufraghi. Nel dettaglio, Jeremias Rodriguez in nomination ha deciso di dare un voto alla coppia formata da Estefania Bernal e Nicolas Vaporidis. Il 33enne ha sostenuto di non avere ricevuto alcun saluto dall'attore. Va detto che la nomination di Jeremias non era valida, perché i due naufraghi erano immuni.

Jeremias contro l'attore

In occasione della prima puntata dell'Isola, c'è già stato il primo screzio tra naufraghi.

Scendendo nel dettaglio, Jeremias Rodriguez al momento delle nomination ha punzecchiato Nicolas Vaporidis. Come spiegato dal 33enne, l'attore gli avrebbe fatto uno sgarbo: "Nomino Nicolas, perché è l'unico che quando è entrata in Palapa non mi ha salutato". Come riferito dal fratello di Cecilia e Belen Rodriguez, l'attore l'avrebbe evitato anche in un secondo momento: "Ho cercato il suo sguardo, ma non mi ha guardato".

Con l'inizio del Reality Show, i concorrenti si sono subito cimentati nelle varie prove. Mentre Jeremias e suo padre Gustavo hanno ottenuto il titolo di "coppia leader", la coppia formata da Estefania Bernal e Nicolas Vaporidis ha ottenuto l'immunità grazie ad un televoto-flash contro i naufraghi Jovana Djordjevic e Roger.

Dunque, il voto di Jeremias è risultato nullo ed è stato costretto ad eliminare altri concorrenti.

Floriana attacca Zequila

I "dissapori" tra Jeremias e Nicolas non sono stati gli unici. Durante la prima puntata del reality show, anche Floriana Secondi ha avuto qualcosa da ridire ad Antonio Zequila. L'attore chiamato a scegliere un compagno d'avventura con cui condividere l'esperienza in Honduras, ha optato per Floriana.

Quest'ultima, però, non è sembrata contenta di essere "accoppiata" a Zequila. Sebbene la concorrente si sia rifiutata di giocare con Antonio, Alvin (inviato sull'isola) ha precisato che il primo nome è quello ufficiale: "Devo fermarli un attimo, stanno litigando". Inoltre, l'inviato ha spiegato che le coppie devono essere unite da un elastico che non dovranno mai sganciare altrimenti ci saranno dei provvedimenti per tutti i concorrenti.

In occasione del video di presentazione, Zequila era già stato punzecchiato da tutti i concorrenti. Durante il collegamento, però, tutti hanno sostenuto di essere felici di avere Antonio nel cast. A quel punto Floriana Secondi ha precisato di stimare molto come persona il suo compagno d'avventura, ma non gradisce il look di Zequila: "Con questo parrucchino in testa non mi piace".

Al termine delle prime nomination, la coppia formata da Floriana e Antonio è già finita al televoto.