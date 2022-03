Miriana Trevisan è una delle concorrenti del GFVip 6. La showgirl spesso è stata punzecchiata da Sonia Bruganelli che veste i panni dell'opinionista insieme ad Adriana Volpe. I motivi del presunto astio tra Bruganelli e l'ex ragazza di Non è la Rai potrebbero essere legati ad alcune dichiarazioni del passato di Miriana su Paolo Bonolis.

Trevisan su Paolo Bonolis

In una vecchia intervista rilasciata a Rai Radio 2, Miriana Trevisan aveva espresso un giudizio su tutti i conduttori con i quali ha lavorato in passato. A quanto pare, la showgirl non nutrirebbe una particolare stima verso Paolo Bonolis.

La diretta interessata, in un'intervista ripresa da alcuni utenti e riportata sul web, aveva detto di Bonolis: "Un gran paroliere, dal vocabolario ampio ma alcune un po'..." Miriana nel prosieguo ha spiegato di non voler aggiungere nulla, altrimenti sarebbe entrata nell'ennesima polemica.

I motivi di presunti dissapori tra Bruganelli e Miriana

Non c'è nulla di confermato, ma i motivi che per cui Sonia Bruganelli al GFVip è sempre andata contro Miriana Trevisan potrebbero essere legati proprio all'intervista della showgirl. In quel caso, l'ex ragazza di Non è la Rai espresse un commento piuttosto critico nei confronti del conduttore romano.

Mentre Paolo Bonolis non disse mai nulla a Trevisan, Sonia potrebbe essersi legata al dito quelle parole.

Per questo motivo al GFVip potrebbe sempre andare contro la showgirl accusandola di essere subdola e stratega. Da quando ha preso il via la sesta edizione del Reality Show, Bruganelli si è sempre schierata dalla parte di Soleil Sorge. Miriana Trevisan invece, ha sempre trovato un "porto sicuro" in Adriana Volpe.

L'ultimo botta e risposta

Tornando ai presunti dissapori tra Miriana e Sonia Bruganelli, l'ultimo botta e risposta c'è stato nella puntata di lunedì 28 febbraio. I "vipponi", dopo essere stati messi al corrente di una doppia eliminazione a sorpresa, sono stati chiamati per effettuare una catena di salvataggio. Miriana e Antonio Medugno, non essendo stati salvati da nessuno, sono finiti in nomination ma a loro volta hanno potuto scegliere chi "trascinare" con loro.

Mentre tutti si aspettavano che Trevisan portasse con sé Soleil, la diretta interessata ha optato per Alessandro Basciano. A quel punto Sonia ha insinuato che la showgirl abbia messo in atto una strategia, per la paura di andare in un televoto-flash con la 27enne italo-americana. In replica all'opinionista, la gieffina ha confidato di avere effettuato una scelta di cuore per portare in finale chi stava nella casa di Cinecittà da cinque mesi come lei.

Secondo Volpe invece, Trevisan è stata coerente dall'inizio alla fine nella sua scelta.