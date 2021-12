Nella puntata di lunedì 6 dicembre 2021 del Grande Fratello Vip 6, reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, si è discusso della nascita di un'amicizia speciale tra Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli. I due, infatti, sono apparsi molto complici e vicini in questi ultimi giorni. "Mi è molto simpatico, ho più energia. Posso dire che sono più felice" ha esordito così l'ex soubrette di Non è la Rai, parlando di D'Anelli. "Sta nascendo un'amicizia splendida. Ho il piacere di conoscerla perché non la conoscevo personalmente" ha poi confermato l'opinionista e talent scout pugliese.

A quel punto, è intervenuta Sonia Bruganelli per esprimere la sua sul rapporto e ha lanciato una stoccata a Trevisan.

Bruganelli lancia una frecciata a Trevisan e Adriana Volpe dice la sua

"C'è un disegnino sul mio quaderno. Questo è Peter Pan e poi c'è la coerenza di Miriana, che è l'Isola che non c'è" ha dichiarato Sonia Bruganelli, spiegando di non credere molto all'amicizia che sta istaurando Miriana Trevisan con Biagio D'Anelli al GF Vip 6. "Credo che Miriana sia consapevole della sua incoerenza" ha poi replicato Alfonso Signorini, interpellando l'ex showgirl di Non è la Rai classe 1972. "Sì, sono un po' in una fase Peter Pan e sono felicissima di esserlo. Qui dentro non è facile essere coerenti e me la vivo cogliendo l'attimo" ha ribattuto Trevisan alla stoccata dell'opinionista Bruganelli.

A dire la sua sul rapporto tra i due gieffini, ci ha pensato anche Adriana Volpe: "Quello che posso dire è che vedo una Miriana nuova, in leggerezza. La vedo sorridere. Credo che ci sia molta complicità tra loro, scherzano tanto ed è anche vero che lui scherza un po' con tutte nella casa. Siccome questo è un programma dove tutto può accadere e l'ingrediente principe è l'imprevedibilità, li monitoriamo.

Stiamo a vedere".

Chi è Silvana Curcio, la fidanzata di Biagio D'Anelli del GF Vip 6

Biagio D'Anelli è entrato da poco nella casa del Grande Fratello Vip 6 e ha già conquistato la simpatia di Miriana Trevisan. Pochi però sanno che il talent scout nato a San Giovanni Rotondo il 9 febbraio 1983 è felicemente fidanzato con Silvana Curcio, una ragazza mora che vive a Stoccarda, in Germania.

Silvana è una manager di un negozio di calzature e allo stesso tempo lavora nel campo della moda come indossatrice. Nel 2004 ha partecipato al concorso di bellezza di Miss Mondo, vincendo la fascia di Miss Germania. D'Anelli ha confessato il suo amore per Simona nel corso di una puntata a Pomeriggio 5: "Sono andato personalmente a Stoccarda, è la prima volta che io vado da una donna. Sono felicissimo, sono innamorato e lo dico pubblicamente".