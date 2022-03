Cosa bolle in pentola per Stefano De Martino? Tante sarebbero le novità che riguardano il conduttore campano. Reduce da un viaggio in luoghi esotici con il figlio Santiago, dal punto di vista sentimentale il Gossip lo vuole sempre più vicino all'ex moglie Belen Rodriguez, e invece dal punto di vista lavorativo l'ex ballerino sarebbe sempre più vicino alla sua 'mamma televisiva'. Secondo il settimanale Vero Maria De Filippi avrebbe richiamato il suo pupillo per ricoprire il ruolo di giudice al serale di Amici 21 ma anche per affidargli la conduzione di un nuovo programma.

La 'queen' di Canale 5 avrebbe richiamato il suo pupillo

Stefano avrebbe detto addio a Made in Sud, il programma comico di Rai 2 che conduce dal 2019 ma in realtà l'addio sarebbe di più ampia portata.

Secondo alcune indiscrezioni Maria De Filippi avrebbe chiesto a De Martino di ricoprire il ruolo di giudice del talent che gli ha regalato la popolarità, così come ha fatto lo scorso anno.

Non solo, ad allettare Stefano, che ormai - appese al chiodo le scarpette da ballo - è sempre più concentrato nel ruolo del conduttore, sarebbe anche un nuovo programma targato Mediaset che lo vedrebbe al timone. Il programma in questione potrebbe essere "Ultima Fermata", ideato dalla Fascino di Maria De Filippi e per cui si era parlato anche di Giulia De Lellis come possibile presentatrice.

Si tratta, al momento, solo di supposizioni, che nel frattempo vorrebbero Lorella Boccia, anche lei ex di Amici, nuova conduttrice di Made in Sud.

Insomma, il richiamo del programma che lo ha visto nascere artisticamente sarebbe stato troppo forte per De Martino.

Gli indizi dell'addio alla Rai

Per capire cosa accadrà esattamente nella vita lavorativa di Stefano è troppo presto, ma sta di fatto che alcuni indizi della strada intrapresa dal conduttore sono arrivati durante l'ultima puntata di 'Stasera tutto è possibile'.

Prima Emanuele Filiberto, ospite del programma, ha detto che tornerebbe ad Amici solo con lui presente.

Poi è arrivata una parodia di Maria De Filippi da parte di Vincenzo De Lucia che è apparsa come una dichiarazione di intenti. 'Come saprei usarti io non lo farebbe la Rai, io ti metterò nei programmi che già ho', ha detto il comico, alimentando ancora di più i rumors che vorrebbero un ritorno a Mediaset di De Martino. Insomma - a quanto pare - la stagione primaverile in tv prepara non poche novità per i telespettatori.