La conoscenza nata al GFVip tra Jessica Selassié e Barù sembra essere giunta al capolinea. La Principessa non riesce a capire perché il coinquilino si sia distaccato da un giorno all'altro. Sophie Codegoni ha invitato l'amica a pensare alla sua felicità e ha consigliato di non pregare mai nessuno per far parte della sua vita.

Il punto di vista dell'ex tronista

Jessica è giù di morale per l'atteggiamento freddo di Barù. Mentre i "vipponi" preparavano la cena, il food blogger ha sollevato dubbi su entrambe le Principesse accusandole di "finto buonismo".

In tarda serata, Sophie ha cercato di tranquillizzare l'amica. Secondo l'ex tronista, un uomo che tiene un minimo alla donna che ha di fronte non cerca di metterla in difficoltà con giudizi piuttosto duri. Per Codegoni, il comportamento di Barù potrebbe essere un modo per allontanarla uscendone nel migliore dei modi. I dubbi sollevati dal food blogger infatti, risalirebbero ad alcune conversazioni di qualche mese fa avute con Soleil Sorge e Davide Silvestri.

A tal proposito la 19enne milanese ha dispensato consigli a Jessica: "Fatti rispettare di più". Secondo la gieffina, nessuno deve permettere ad un'altra persona di farle cambiare umore. Poi, Sophie ha aggiunto: "Non dobbiamo mai pregare nessuno a far parte della nostra vita".

I consigli di Manila e Lulù

Alla conversazione si sono aggiunte anche Lulù Selassié e Manila Nazzaro. La sorella di Jessica ha sostenuto che Barù abbia messo in atto una strategia. L'atteggiamento del nobile potrebbe essere dettato da alcuni sensi di colpa.

Manila invece, ha invitato la Principessa a vivere al meglio gli ultimi giorni di permanenza nella casa del GFVip.

Secondo l'ex Miss Italia, terminata l'esperienza televisiva Jessica potrebbe pentirsi di non essersi divertita abbastanza: "Ti sei fissata su una cosa che non esiste".

Jessica: 'Barù gioca con i miei sentimenti'

Il giorno seguente, Jessica si è ritrovata in veranda a parlare con Manila. La Principessa ha rivelato che Barù potrebbe averla messa in discussione solo per trovare un modo per allontanarsi.

A quel punto la diretta interessata ha affermato: "Capisco che non voglia fare spettacolo con suoi sentimenti, ma gioca con i miei".

Manila ha chiesto alla coinquilina di sorridere di più e di pensare a sé stessa, proprio come consigliato la sera prima da Sophie Codegoni. Per Nazzaro, la 26enne non deve sempre cercato un confronto.

Infine, la diretta interessata ha consigliato a Jessica di essere sempre sé stessa fino alla fine del GFVip, perché i suoi fan l'hanno sempre apprezzata per questo suo modo di essere. La conversazione si è conclusa con un tenero abbraccio tra le due "vippone".