Cambio programmazione in casa Mediaset per le prossime settimane di marzo e aprile. Le novità riguarderanno in primis lo slot di prima serata, dove era stato annunciato il debutto della nuova fiction con protagonista Can Yaman.

La serie, dal titolo "Viola come il mare" doveva andare in onda di mercoledì sera ma, dal prossimo 23 marzo, in prime time su Canale 5 ci sarà il ritorno di Simona Ventura e non quello di Can Yaman.

Slitta il ritorno di Can Yaman in prime time: cambio programmazione Mediaset

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Mediaset rivelavano che al termine della serie Più forti del destino, la prima serata del mercoledì sarebbe passata nelle mani di Can Yaman, con l'attesissima prima stagione di Viola come il mare.

Trattasi di una nuova fiction della prima serata di Canale 5, dove l'attore turco recita al fianco della collega Francesca Chillemi.

Un prodotto nuovo e molto atteso dagli spettatori e fan di Can Yaman, che desiderano vederlo al più presto in azione in questa fiction tutta italiana.

La messa in onda di Viola come il mare, subito dopo Più forte del destino, era prevista dal 23 marzo ma così non sarà dato che c'è stato un cambio programmazione in casa Mediaset.

Al posto di Can Yaman, ritorna Simona Ventura in prime time

Dal 23 marzo, infatti, Canale 5 trasmetterà una nuova trasmissione in prime time. Si chiama "Ultima Fermata" e sarà una sorta di people show che vedrà protagoniste delle coppie in crisi, le quali si rivolgeranno alla trasmissione per cercare di rimettere in sesto i cocci della loro storia d'amore.

Trattasi di un nuovo programma prodotto da Fascino, la casa di produzione di Maria De Filippi, che si occupa già della messa in onda di altre trasmissioni di successo, come nel caso di Uomini e donne, Amici e Temptation Island.

Al timone di questa nuova trasmissione che debutterà il 23 marzo, ci sarà Simona Ventura. La conduttrice, sui social ha confermato di aver "accettato l'invito" che le è stato fatto da Maria De Filippi e quindi tornerà nuovamente sulla rete ammiraglia Mediaset con questa trasmissione.

Viola come il mare con Can Yaman, 'giallo' sulla messa in onda

Trattasi di un doppio impegno professionale per la conduttrice di Chivasso, dato che sarà in onda anche su Rai 2, al timone di "Citofonare Rai 2", la trasmissione del dì di festa che conduce ogni settimana con Paola Perego.

Cosa ne sarà a questo punto della fiction con Can Yaman? Al momento non si hanno ulteriori dettagli sulla messa in onda di Viola come il mare, che sicuramente non sarà trasmessa più di mercoledì per lasciare spazio ad Ultima Fermata con Simona Ventura.