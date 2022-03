Mercoledì 9 marzo Barù si è tolto qualche sassolino dalla scarpa su Jessica e Lulù Selassié. Secondo l'attuale concorrente del GFVip, le due sorelle avrebbero messo in atto una strategia basata sul finto buonismo. Il diretto interessato ha fatto notare che non è possibile parlare bene di una persona con la quale ci si è scontrati fortemente fino a poco tempo fa. Il riferimento è stato alla discussione con Nathalie Caldonazzo.

I dubbi del nobile

Mentre i "vipponi" stavano preparando la cena, Barù ne ha approfittato per togliersi alcuni dubbi su Jessica e Lulù Selassié.

Tutto è partito da Jessica: la principessa nelle scorse ore aveva confidato di voler chiarire lontano dai riflettori con Nathalie Caldonazzo. L'atteggiamento della 26enne ha insospettito il food blogger. Di conseguenza, il diretto interessato ha sollevato dei dubbi: "C'è sempre questo vogliamoci bene, non discutiamo..." Secondo il nobile, potrebbe essere una strategia per essere viste meglio agli occhi dei telespettatori. A tal proposito Barù ha sostenuto che non si può chiarire con una persona, dopo che fino a pochi giorni fa se ne sono dette di tutti i colori: "Vi siete uccise neanche due giorni fa, dopo lo scontro così forte ora il buonismo".

Infine, il concorrente ha spiegato di voler solamente valutare chi ha di fronte a sé: "Se non me ne fregava nulla non lo avrei fatto".

La stoccata a Lulù

Dopo avere ascoltato i quesiti di Barù, Lulù ha fornito la sua posizione. La diretta interessata ha spiegato che cerca sempre di vedere il bicchiere pieno in una situazione: "Io voglio godermi i bei momenti". Poi, la 23enne ha fatto notare che il coinquilino non deve per forza credere alla sua versione.

Di fronte alla presa di posizione della principessa, Barù è tornato a spiegare perché ha fatto quell'appunto.

Secondo il gieffino, Jessica e Lulù dovrebbero pesare bene le parole prima di pronunciarle. Poi ha lanciato una stoccata alla fidanzata di Manuel Bortuzzo: "Anche io ho vissuto due e mesi e mezzo dove Lulù mi sono subito i tuoi capricci e non ho detto niente..."

La versione di Jessica

Jessica Selassié ha spiegato che all'interno del GFVip viene tutto amplificato.

La discussione con Caldonazzo è avvenuta per una porzione di fiocchi di latte sparita dal frigo. I discorsi sulle presunte frasi razziste invece, rimangono delle supposizioni perché non esiste un video.

La più grande delle sorelle Selassié ha precisato di non essere mai stata una finta buonista: "Analizza quello che ti pare". In un secondo momento, la principessa ha fatto notare che in questi giorni Barù è molto più freddo nei suoi confronti. Anziché glissare, il nobile ha spiegato di essersi distaccato perché non ha gradito di essere stato definito uno stratega: "Se volevo le clip avrei fatto ben altro".