Nel post-puntata del GFVip, andata in onda giovedì 3 marzo, c'è stata una discussione tra Sophie Codegoni e Jessica Selassié. L'ex tronista di Uomini e Donne ha rimproverato l'amica di avere salvato Miriana Trevisan nella catena di salvataggio. La 19enne milanese ha sostenuto che non si sarebbe mai aspettata di andare nuovamente al televoto flash per mano della sua amica.

L'accaduto

Il GFVip si sta avvicinando alla finale di lunedì 14 marzo 2022. Dunque, il gioco diventa sempre più duro. Come nella precedente puntata, i "vipponi" sono stati chiamati ad una doppia-eliminazione.

Al televoto era stato eliminato Giucas Casella, ma è tornato nella casa di Cinecittà grazie al biglietto di ritorno.

Nel secondo round di eliminazioni, Jessica Selassié ha deciso di salvare Miriana Trevisan piuttosto che l'amica Sophie. A sua volta Miriana, ha optato di salvare l'amica Manila. A quel punto l'ex tronista di Uomini e Donne è rimasta fuori dalla catena di salvataggio ed è finita al televoto-flash con Davide Silvestri e Antonio Medugno.

Lo sfogo dell'ex tronista

Il post-puntata per alcuni "vipponi" è stato piuttosto turbolento. Sophie Codegoni, vittoriosa con Davide al televoto-flash, si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. Parlando con Jessica ha ammesso di essere rimasta delusa dalla sua scelta: "Io mai vi avrei lasciato nella m...".

La diretta interessata ha rivelato di avere avuto paura di uscire dal Reality Show, visto che era finita al televoto contro due persone piuttosto forti.

La 19enne milanese ha precisato che era normale che Miriana salvasse Manila. Sulla base di quanto dichiarato Codegoni ha tirato in ballo una specie di "promessa" che si erano fatte lei e la Principessa: "Ci siamo dette che si saremmo salvate a spada tratta insieme".

Nonostante l'ex tronista abbia precisato di non avere alcun rancore verso le sue amiche, ha fatto una precisazione: "Evitiamo di dire che siamo sorelline, nipotine e parenti perché non lo siamo".

Miriana delusa da Jessica e Lulù Selassié

Jessica Selassié è stata prontamente difesa dalla sorella Lulù. Ma non è tutto, perché a loro volta le sorelle Selassié sono state punzecchiate da Miriana Trevisan.

La showgirl parlando con Sophie e Davide ha confidato di avere ascoltato una frase infelice pronunciata dalle Principesse sul suo conto.

Sebbene Sophie abbia cercato di capire di cosa si sia trattato, Trevisan ha preferito il silenzio. Anche Davide ha cercato di tirare fuori qualcosa dalla bocca della coinquilina, ma quest'ultima ha reagito in malo modo: "Non mi rompere i c... ti voglio bene, ma non mi rompere". Miriana ha spiegato che potrebbe avere capito male la frase, per questo non vuole mettere benzina sul fuoco.