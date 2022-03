Manca sempre meno all'inizio del serale di Amici: ieri giovedì 3 marzo è stata registrata l'ultima puntata della domenica pomeriggio, che andrà in onda il 6. Tra le anticipazioni che circolano in rete da qualche ora, spiccano anche alcune curiosità. I fan hanno gioito per gli abbracci che si sono scambiati Carola e Luigi durante le pause pubblicitarie, mentre sta facendo discutere lo scontro tra Nunzio e la maestra Celentano. Maria De Filippi, inoltre, ha presentato il direttore artistico del prime time: Stéphane Jarny era presente in studio.

Gossip durante le riprese di Amici 21

Chi ha assistito alla registrazione della puntata di Amici che andrà in onda domenica 6 marzo, ha raccontato anche alcune delle cose che sono successe durante le pause pubblicitarie.

A catturare l'attenzione degli affezionati fan del talent-show, è stata soprattutto l'anticipazione riguardante due ragazzi che nel recente passato si sono avvicinati parecchio, diventando la prima potenziale coppia della ventunesima edizione.

Sul web, infatti, si dice che Carola e Luigi si sono abbracciati a lungo mentre le riprese erano in stand-by: la ballerina ha gioito moltissimo per il passaggio del cantante al serale dopo settimane di tentativi non andati a buon fine.

Nel corso di un recente speciale, inoltre, la giovane danzatrice ha ammesso di essere stata innamorata del compagno di classe ma, quando ha capito di non essere contraccambiata nel suo sentimento, si è staccata da lui seppur soffrendo.

Spoiler sui protagonisti del serale di Amici

Quando Maria De Filippi era in studio, invece, sono stati fatti piccoli spoiler sul serale che inizierà sabato 19 marzo.

Se della giuria che commenterà e voterà le esibizioni dei ragazzi di Amici non si sa ancora nulla, è sul direttore artistico che sono state fornite importanti informazione.

Come si vociferava da settimane, anche quest'anno il prime time del talent-show di Canale 5 sarà curato da Stéphane Jarny, un coreografo francese che si occuperà della messa in scena di tutte le performance, sia di canto che di ballo.

La conduttrice Mediaset, però, non si è sbilanciata sugli altri personaggi famosi che animeranno le nove puntate in prima serata.

Restano rumor ancora non confermati, dunque, quelli che vorrebbero seduti in giuria Stefano De Martino, Giorgia e Giulia Michelini; si parla anche del possibile ritorno di Belen Rodriguez come ospite fissa del serale.

I talenti di Amici ammessi alla prossima fase

L'anticipazione più importante che è trapelate sullo speciale di Amici che è stato registrato il 3 marzo, è quella sul numero degli allievi che sono stati promossi alla prossima fase.

Ai nove talenti già certi di partecipare ad almeno una puntata del prime time (Sissi, Alex, Dario, Michele, Carola, John Erik, Serena, Albe e Aisha), nelle scorse ore si sono aggiunti tutti gli altri che erano in bilico da settimane.

Esattamente come è accaduto un anno fa, anche nella ventunesima edizione i professori hanno deciso di dire sì a tutti i componenti della classe, alzando il numero di maglie d'oro da un massimo di 14 a 18.

Il cast del serale, dunque, è ricco e la produzione dovrà mettere su un meccanismo che permetta lo svolgimento fluido della gara, spalmando equamente le varie eliminazioni nei nove appuntamenti in programma. Sono piuttosto alte, infatti, le probabilità che sin dall'esordio di sabato 19 marzo 2 o 3 talenti vengano mandati a casa al termine di ogni puntata, per far sì che alla finalissima di metà maggio (potrebbe cambiare giorno di messa in onda per non scontrarsi con l'Eurovision Song Contest) siano massimo 5 i ragazzi a contendersi la vittoria.