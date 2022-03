Alex Belli è stato uno dei protagonisti indiscussi del Grande Fratello Vip 6, costantemente al centro delle dinamiche e dell'attenzione mediatica.

Il suo rapporto turbolento con Soleil Sorge e Delia Duran ha tenuto alta l'attenzione del pubblico di questa sesta edizione del reality show e, in vista della prossima stagione, l'attore non ha escluso a priori un suo possibile ritorno nel cast del GF Vip condotto da Alfonso Signorini.

Chiude il GF Vip, ma Alex Belli potrebbe ritornare a settembre

Nel dettaglio, la sesta edizione del GF Vip si è conclusa con la vittoria di Jessica Selassié che, al televoto finale, ha battuto Davide Silvestri ed ha conquistato il titolo di vincitrice.

Alfonso Signorini, durante il momento dei saluti finali, ha già dato appuntamento al pubblico al prossimo settembre, per una nuova edizione del reality show Mediaset, che tornerà in onda per la sua settima stagione.

Al momento non si conoscono ancora ulteriori dettagli su quello che potrebbe essere il cast e, in merito ad un possibile ritorno in scena di Alex Belli, l'attore non ha smentito del tutto tale ipotesi.

Alex non esclude il ritorno nella prossima edizione del Grande Fratello Vip

Alex Belli, intervistato da "Casa Chi" subito dopo la fine di questa sesta edizione, ha ammesso che per il momento intende staccare un po' la spina dal Grande Fratello Vip.

Alex ha svelato che presto partirà per le Maldive per un nuovo servizio fotografico e che, il suo sogno, sarebbe quello di poter tornare a recitare in una fiction.

"Mi piacerebbe tornare sul set di una fiction televisiva", ha ammesso l'attore protagonista dell'ultimo Grande Fratello Vip, che tuttavia non ha escluso a priori la possibilità di rivederlo in gara anche nella prossima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

'Staremo a vedere', ammette Alex parlando di un suo ritorno nel cast del GF Vip 7

"Però poi chi lo può dire con estrema certezza? Staremo a vedere", ha ammesso Alex Belli parlando di un suo ipotetico ritorno in scena nella casa più spiata d'Italia, dove quest'anno ha tenuto banco tra "chimica artistica" e "amore libero" con Soleil Sorge e Delia Duran.

In attesa di scoprire se Belli tornerà davvero a mettere piede nella casa di Cinecittà a partire dal prossimo settembre, Soleil Sorge è già tornata in tv, a distanza di un giorno dalla finalissima del GF Vip.

Dal 15 marzo, infatti, ha debuttato nel cast de La Pupa e il Secchione Show, il reality show condotto da Barbara d'Urso che l'ha fortemente voluta tra i giurati di questa nuova edizione in onda ogni martedì sera in prime time su Italia 1, assieme a Federico Fashion Style e Antonella Elia.