Francesco Oppini torna a parlare del suo rapporto di amicizia con Tommaso Zorzi nato all'interno della casa del GF Vip, dopo che nell'ultimo periodo si erano ritrovati l'uno contro l'altro.

Il figlio di Alba Parietti si è lasciato andare ad una serie di dichiarazioni inedite sul conto di Zorzi che, tuttavia, hanno fatto scatenare l'ira del giovane influencer.

Sui social, infatti, Tommaso non si è fatto problemi a sparare a zero contro Oppini, lanciando frecciatine ben mirate nei suoi confronti.

Francesco Oppini torna a parlare di Tommaso Zorzi

Nel dettaglio, il legame tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini è stato uno dei più discussi della passata edizione del Grande Fratello Vip.

La loro amicizia speciale è stata al centro delle dinamiche e delle attenzioni del reality show, anche se al termine del programma, i due misero in "stand-by" il loro rapporto.

Per diversi mesi, infatti, Tommaso e Francesco non sono apparsi più insieme e sui social si è parlato in maniera insistenti della fine di questa amicizia.

A distanza di un anno dalla finale della passata edizione del GF Vip, Francesco Oppini è tornato a parlare del suo rapporto con Tommaso.

Intervistato da Giulia Salemi e Gaia Zorzi, Francesco Oppini ha svelato di aver rivisto recentemente il giovane influencer, lasciando intendere che tra i due ci fosse stato anche un chiarimento.

Oppini fa chiarezza su Zorzi, lui sbotta sui social

"Non c'era da far pace, ma c'era solo da vedersi", ha ammesso Oppini aggiungendo che assieme a Tommaso hanno scelto di non raccontare questa cosa, perché volevano tenerla per loro.

E poi ancora, il figlio di Alba Parietti ha fatto anche una confessione inedita su Zorzi, svelando che sarebbe in procinto di prendere un secondo gatto in casa.

"Gaia, tuo fratello vuole comprare un altro gatto. Devo accompagnarlo forse a vederlo", ha dichiarato Oppini nel corso dell'intervista.

Immediata la reazione di Zorzi che, dopo le dichiarazioni di Francesco Oppini, non ha perso occasione per sbottare sui social, sparando a zero contro il suo amico che ha conosciuto nella casa del GF Vip.

Tommaso Zorzi spara a zero su Oppini

"Non so come sia nata questa roba, ma non prenderò nessun altro gatto", ha sentenziato Zorzi infastidito da questa notizia messa in giro da Francesco Oppini.

"Ho abbandonato un certo tipo di dinamiche tempo fa e non presterò il fianco oggi", ha aggiunto ancora Tommaso quasi a voler sottolineare che Oppini abbia rilasciato queste dichiarazioni per tornare al centro dell'attenzione mediatica.

"Ci sono cose che hanno largamente rotto il ... Sono mesi che vanno avanti e mesi che sto zitto", ha aggiunto ancora Zorzi ammettendo così di essere stufo.