L'appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 è in programma questo lunedì 7 marzo in prime time su Canale 5. Alle 21:40 andrà in onda una nuova puntata in diretta del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, che sta per avviarsi verso il gran finale di questa edizione.

Occhi puntati sulle eliminazioni che avverranno nel corso della serata e che toglieranno a due concorrenti ancora in gara la possibilità di accedere verso la finalissima. A rischio uscita anche la principessina Jessica.

Due eliminati nel corso della diretta: anticipazioni Grande Fratello Vip di lunedì 7 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 in programma lunedì 7 marzo in prima serata su Canale 5, rivelano che per i concorrenti rimasti in gara arriverà il momento di affrontare una nuova lunga diretta che porterà poi all'eliminazione di ben due concorrenti. Questa settimana, infatti, ci sarà una nuova doppia eliminazione dal gioco.

La prima è quella che vede coinvolti Jessica, Davide e Miriana, mentre la seconda sarà un'eliminazione a sorpresa e del tutto inaspettata per i concorrenti che saranno chiamati ad affrontare un nuovo televoto flash.

Di conseguenza, due saranno i vipponi che lasceranno il gioco al termine di questa nuova lunga serata del GF Vip 6 in onda su Canale 5.

Jessica Selassié a rischio eliminazione definitiva dal Grande Fratello Vip 6

Per quanto riguarda il primo televoto della serata, attualmente ancora attivo, non si esclude che ad avere la peggio possa essere la principessina Jessica.

Ad oggi, infatti, stando ai sondaggi social, sembrerebbe che la giovane Selassié se la stia giocando sul "filo di lana" assieme a Miriana Trevisan.

La showgirl, però, a differenza di Jessica, ha avuto modo di affrontare e superare sempre nel migliore dei modi un gran numero di televoti, motivo per il quale potrebbe riuscire ad avere la meglio anche questa volta e quindi far fuori la principessina Jessica.

Tutti i concorrenti a rischio per la seconda eliminazione dal GF Vip

Per lei, quindi, potrebbe interrompersi per sempre il sogno di poter accedere alla finalissima di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, dove sua sorella Lulù ha già conquistato l'accesso assieme a Delia Duran.

In attesa di scoprire e capire se il pubblico punirà la principessina Selassié, resta da capire anche chi sarà il secondo concorrente che avrà la peggio e quindi sarà eliminato con il televoto flash.

Non si esclude che, come è successo nelle ultime puntate, i concorrenti possano essere chiamati ad una catena di salvataggio e quindi decretare i nomi dei vipponi che poi si ritroveranno al televoto finale e quindi a rischio uscita dal questa diretta del GF Vip di lunedì 7 marzo.

Occhi puntati anche sulla proclamazione del terzo finalista: durante la serata, Alfonso Signorini incoronerà il terzo concorrente che da questa sera e fino al 14 marzo, potrà fare "sonni tranquilli", avendo conquistato il suo accesso alla serata conclusiva del reality show.